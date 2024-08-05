La asociación mariana de Alhaurín de la Torre estrenará nuevo trono el Sábado de Pasión de 2025. Contará con seis varales y capacidad para 110 portadores. El palio ha sido realizado por Miguel Alcántara, del taller de bordados Arte Sacro Alcántara de Torredelcampo (Jaén)

La Asociación Mariana de Fieles de Nuestra Madre y Señora de Luz y Ánimas y el Santísimo Cristo de la Salud está de enhorabuena ya que, en otro gran paso en su exitosa andadura, han conseguido que el próximo Sábado de Pasión de 2025 se vea hecho realidad uno de los anhelos de todos estos hermanos como es ver a su titular mariana procesionando bajo palio. Será el tercer trono con palio que se pueda disfrutar en la Semana Santa de Alhaurín de la Torre.

Este hecho será una realidad gracias al intenso trabajo y esfuerzo realizado por todos los componentes de la asociación que preside Emilio José Jáuregui que no han parado de buscar donativos en cuotas voluntarias y la recaudación necesaria para sacar adelante semejante proyecto a través de rifas o el montaje de barras en numerosas fiestas.

El nuevo trono de madera, que estrenará su primera fase, cuenta con seis varales y capacidad para 110 portadores y un palio completamente nuevo desde las barras que lo conforman hasta las bolilleras y mallado. El palio está realizado por Miguel Alcántara del Taller de Bordados Arte Sacro Alcántara de Torredelcampo (Jaén). La Gloria que preside el techo del palio es una pintura del prestigioso artista rondeño Alejandro Martín, al igual que las pinturas que aparecen en el cajillo del trono.

Al ser un trono completamente nuevo y de grandes dimensiones también se estrenará la candelería y ánforas del mismo adaptados a las nuevas necesidades de espacio así como el manto de Nuestra Madre y Señora de Luz y Ánimas. Mirando en esa próxima procesión, el sábado 13 de abril, la asociación, dada la alta demanda existente para participar en el cortejo y que con el nuevo trono serán necesarios más portadores de trono, ya ha abierto el plazo para que todos los que no han participado en la procesión puedan preinscribirse en el mismo como nazareno, portador o cualquiera de los puestos que conforman dicha procesión. Se puede realizar a través de la web Luzyanimas.es.

Tras esta batería de estrenos de cara a 2025, la asociación ya tiene en estudio realizar el grupo de misterio que acompañará al Santísimo Cristo de la Salud en un futuro en lo que sería otro importante paso en la historia de la asociación.