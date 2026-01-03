El vehículo ha recorrido los centros sociales de La Alquería, Torrealquería, El Romeral, El Peñón y Zapata en una iniciativa que organiza el Área de Participación Ciudadana dentro del ciclo Vecinalh

Vecinalh, el ciclo de actividades que el Área de Participación Ciudadana organiza en las barriadas y urbanizaciones del municipio para llevarles el ocio y la cultura, ha celebrado este viernes una de sus actividades más exitosas como es la presencia de un tren con los personajes de Disney y de películas y series de animación favoritos de los más pequeños y que ha recorrido a lo largo del día cinco núcleo alhaurinos: La Alquería, Torrealquería, El Romeral, El Peñón y Zapata.

El tren ha estado un rato en cada una de ellas, concretamente en sus centros sociales y vecinales, donde han sido recibidos por las familias y los responsables de las asociaciones de vecinos. Todos los presentes han podido montarse en el mismo y cantar y bailar con los personajes de animación como Mickey, Minnie, Pato Donald o Mario Bross.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado también estas barriadas junto con el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, y otros miembros del equipo de gobierno. Todos han podido comprobar la buena aceptación de la iniciativa y la felicidad de los más pequeños al recibir a estos personajes de animación.

Andrés García ha destacado que «es fundamental llevar las actividades a todos los rincones del pueblo y no solo en el casco urbano para que nuestros vecinos siempre tengan cerca de ellos un acceso gratuito y libre a la cultura y el ocio».

Además ha recordado que el 5 de enero «nos espera la mejor Cabalgata de Reyes de la provincia» y ha animado a acudir a presenciarla «porque no va a defraudar a nadie».