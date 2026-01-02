La instalación, que se ubicará en la zona de Santa Clara, estará dedicada al baloncesto y supondrá una inversión de 3 millones. Será el cuarto polideportivo cubierto del municipio. El plazo de ejecución es de 12 meses. Las empresas tienen hasta el 28 de enero para presentar ofertas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación las obras del nuevo Pabellón Polideportivo Municipal de Santa Clara, que llevará el nombre del jugador del Unicaja Alberto Díaz. El proyecto, que estará cofinanciado por la Diputación de Málaga, cuenta con un presupuesto base de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses desde el inicio de los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de enero de 2026. Incluyendo impuestos, la inversión rondará los 3 millones de euros.

El futuro pabellón ‘Alberto Díaz’ estará dedicado íntegramente al baloncesto y supondrá un importante salto cualitativo para la práctica de este deporte en el municipio. Se construirá sobre una superficie total de actuación cercana a los 3.900 metros cuadrados, de los cuales más de 1.700 corresponderán al edificio principal.

La pista central, de 45 por 24 metros, permitirá habilitar tres canchas transversales y una longitudinal, posibilitando compaginar partidos y entrenamientos y siguiendo los criterios técnicos de las normativas deportivas andaluzas. Estará equipado con cortinas separadoras, zonas de circulación diferenciadas entre deportistas y público, vestuarios, espacios auxiliares para el juego y accesos específicos para jugadores, personal técnico y espectadores.

El pabellón dispondrá de grada fija para unas 350 personas, con posibilidad de ampliación mediante gradas supletorias, y contará además con aparcamiento exterior de unas 25 plazas, incluida una adaptada y otra con punto de recarga eléctrica, así como zona para bicicletas. El diseño arquitectónico apuesta por una volumetría integrada en el entorno deportivo, con acabados en hormigón, chapa metálica y vidrio, una sola planta funcional y accesos cómodos tanto desde Santa Clara como desde las calles del entorno.

En concreto, se ubicará en una parcela situada entre la avenida Santa Clara y la calle Santa Bárbara, con salida también hacia la calle Santa Marina de Jesús. El recinto contará con accesos peatonales desde las vías principales de Santa Clara y acceso rodado por la calle Santa Bárbara, manteniendo la conexión con la ordenación viaria del barrio y facilitando la llegada tanto de usuarios como de público.

Este nuevo equipamiento se plantea como un espacio de referencia para los clubes locales, así como para reforzar el acuerdo vigente con Unicaja Baloncesto, que contempla que Alhaurín de la Torre sea sede de los partidos del equipo de cantera que compite en categoría U22 (jóvenes menores de 22 años).

Como homenaje a Alberto Díaz, su imagen estará muy presente en el exterior del edificio, donde lucirá una gran silueta del jugador basada en una fotografía elegida por él mismo, reforzando el vínculo del proyecto con los valores del deporte y la cantera. Con esta actuación, el equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova da un paso decisivo para seguir ampliando y modernizando la red de instalaciones deportivas municipales y responder a la alta demanda de baloncesto en la localidad.

El Área de Deportes que dirige el concejal Sergio Cortés recuerda que este será el cuarto pabellón deportivo cubierto tras los de El Limón y Blas Infante, y después del de Carranque, que en estos momentos se encuentra en obras. El proyecto de Carranque abarca el cerramiento y aislamiento acústico de la anterior pista cubierta para convertirla en la práctica en otro pabellón más que se destinará fundamentalmente a patinaje y voleibol. Además, existe un proyecto para construir un quinto pabellón en Pinos de Alhaurín.