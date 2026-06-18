Listado con las ofertas de empleo que se han publicado en Alhaurín de la Torre y cercanías en estos momentos. Todas las ofertas proceden de empresas oficiales y han sido contrastadas.

Cajero/a – Reponedor/a en Alhaurín de la Torre (25h, turno rotativo)

Se busca cajero/a-reponedor/a para tienda en Alhaurín de la Torre con contrato temporal a jornada parcial de 25 horas. Se requiere ESO y disponibilidad para turnos rotativos de mañana o tarde.

Las funciones incluyen caja, atención al cliente, reposición de productos, control de frescura, preparación de pan y limpieza del establecimiento. Se valora experiencia en distribución, actitud flexible y capacidad para trabajar en equipo.

Oferta publicada por Lidl

https://empleo.lidl.es/jobs/cajero-a-reponedor-a-25h-turno-rotativo-alhaurin-de-la-torre-temporal-alhaurin-de-la-torre-694105

Limpiador/a industrial en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Se busca limpiador/a con al menos un año de experiencia para empresa industrial en Alhaurín de la Torre. Se ofrece contrato fijo discontinuo e incorporación inmediata.

Las funciones incluyen limpieza y mantenimiento de instalaciones, uso de productos y herramientas profesionales y cumplimiento de protocolos de seguridad e higiene. Se requiere responsabilidad, compromiso y capacidad para trabajar en equipo.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/limpiador/of-i4df2efaadd408ba6ab241bda4257e3

Auxiliar de geriatría / auxiliar de enfermería en Málaga

Se busca auxiliar de enfermería o geriatría para trabajar en una residencia de mayores en Málaga, ubicada en avenida Carlos Haya 146, Residencia de la Tercera Edad La Divina Misericordia.

Se ofrece contrato de larga duración y salario a convenir. El puesto está orientado al cuidado y atención de personas mayores en el entorno residencial.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-auxiliares-sanitario/auxiliar_en_geriatriaauxiliar_de_enfermeria-5344476.htm

Camarero/a de sala en Alhaurín de la Torre

Se busca camarero/a o auxiliar de sala para salón de juegos y sport bar en Alhaurín de la Torre. El contrato es de 30 horas semanales, con disponibilidad para fines de semana y turnos de noche.

Las funciones incluyen atención al cliente, servicio en sala y barra, cobro en caja y mantenimiento del local. Se valora experiencia en hostelería, buena actitud y residencia en la zona.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/camarero-sala/of-i9d4fbb202c4e19b0fd9f7df8ad63b9

Entrenador/a de fitness en Curves Alhaurín de la Torre

Se busca instructor/a de fitness para el centro Curves en Alhaurín de la Torre, con posibilidad de jornada completa o media jornada.

Se requiere titulación en CAFyD, TSEAS/TAFAD, TECO o certificación en fitness. Las funciones incluyen guía en circuito de entrenamiento, seguimiento de objetivos, motivación a las socias y atención al cliente. Se ofrece formación continua, ambiente dinámico y contrato flexible.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4426785114/

Las personas interesadas deben consultar los requisitos completos y formalizar su inscripción a través de los enlaces oficiales de cada oferta.