Cada vez buscamos más comodidad y calidez en nuestro hogar. Y también hemos aprendido que necesitamos un modo de vida más sostenible si nos preocupamos de nuestro futuro. Por eso, cada vez están más de moda las persianas esterilla de comprogar.com, una manera sencilla, efectiva y sostenible de vestir tus ventanas.

¿Qué es una persiana esterilla?

La persiana esterilla es una cortina plegable y enrollable, fabricada en maderas naturales. Son una excelente alternativa sostenible a los conocidos estores, ya que están elaboradas de forma artesanal con materiales ecológicos, con un sistema de accionamiento sencillo a cordón. Además, son muy duraderas.

¿Sabías que estas persianas son las que más se parecen a las primeras que se utilizaron en la historia de la humanidad? No se llamaban todavía persianas, nombre que le dimos en Occidente cuando nos llegaron a través de Venecia, desde la antigua Persia. Pero no se patentó hasta 1769 en Londres, cuando se instalaron oficialmente las primeras persianas en la iglesia de San Pedro.

Pese a ello, persianas similares a las de esterilla llevan mucho más tiempo con nosotros. En el Antiguo Egipto, ya protegían sus ventanas con cañas, y en China utilizaban bambú. Las conocemos por los persas porque eran quienes comerciaban con Occidente durante la Edad Media.

Tipos de persianas de esterilla

Igual que sucede con otras cortinas, es importante elegir el tipo adecuado de persiana esterilla para que sea funcional.

Normalmente, son de interior, ya que son muy ligeras y correrían el riesgo de que se las llevara el viento. A continuación, te hablamos de las diferentes persianas de esterilla que hay. Así, según tu espacio y las características de tu ventana, puedes elegir la que más se ajuste a lo que necesitas.

Persiana de interior de madera

Este tipo de persiana se parece mucho a las alicantinas, pero se diferencia de ella en que es mucho más ligera y sus lamas son más finas. Así, al enrollarse no ocupa tanto espacio y brinda un toque rústico a tu decoración. Solo ten en cuenta que no deja pasar mucha luz, así que no la puedes usar como si fuera un estor o cortina traslúcida, sino casi opaco. En cualquier caso, proporciona mejor aislamiento térmico que un estor o cortina.

Persiana de Ceylan de interior

Se caracterizan por tener varillas de madera muy ligeras, de unos 6 mm de diámetro, engarzadas por hilo de nailon muy resistente. Eso es lo que las diferencia de las persianas alicantinas, que son más pesadas y de lamas más gruesas. Es muy similar a la persiana interior de madera que veíamos antes, solo que más robusta. Por eso existe una versión de esta persiana para exteriores.

Persiana de Ceylan de exterior

Consiste en una persiana de Ceylan como la de interior, solo que está tratada, barnizada o pintada. Así, puede proteger del sol tanto tus ventanas como otros espacios, como pérgolas. Eso sí, debido a que son algo más ligeras que las alicantinas, no las elijas para lugares donde hace mucho cambio de tiempo. Son resistentes al sol, la humedad, los cambios de temperatura…, ¡pero siguen siendo muy ligeras!

Cortina esterilla mini-Ceylan de interior

Cuando las lamas de la cortina esterilla son menores a las de madera (es decir, menos de unos 6 mm), hablamos de unas cortinas esterilla mini-Ceylan. Generalmente, sirven para interiores porque son ligeras y delicadas. Pero, si se trata de un patio interior o zona poco expuesta al viento, podrás encontrar modelos adecuados de exterior. Dan un toque sencillo, natural y muy zen a tus ventanas; adecuadas tanto para decoraciones rústicas como modernas. Las lamas pueden ser planas, redondas, ovaladas o cuadradas y suelen estar tejidas con urdimbre de algodón.

Igual que el resto de esterillas, son bastante opacas, así que dejan pasar menos luz que, por ejemplo, unos estores translúcidos.

Persiana esterilla con tejido

Normalmente, las persianas esterilla de interior siempre llevan un tejido, que permite accionarla. Pero, en algunos diseños, se opta por hilos de un color que contrasta con el de la madera, como el rojo y el azul. Eso es lo que las diferencia de las persianas de Ceylan y otras de interior. Según el ancho de la lama, tendrán unas u otras características de las que hemos hablado anteriormente. Pero el color de sus hilos permite darle un acento a tu decoración.

Según las modas y los avances en este tipo, puede que encuentres más variantes. Las persianas esterilla se encuentran en pleno desarrollo, ya que están de moda porque son útiles y sostenibles. ¡No te las pierdas en nuestra web!

Diferencias entre las persianas esterilla y las alicantinas

Las dos están formadas por lamas de madera, pueden utilizarse en exteriores y se suben por medio de un cordel… ¿Qué diferencia realmente a las persianas esterilla de las alicantinas?

Se trata del ancho de lama y el peso de la misma. Las alicantinas están pensadas para exteriores, por eso son más pesadas y resisten ráfagas fuertes de viento.

Qué otras persianas de madera existen

Además de las persianas esterilla de interiores y alicantinas de madera; también hay persianas venecianas de madera. Las venecianas son de interior, y están formadas por lamas unidas por hilos que se pliegan al accionarlas. Seguramente las habrás visto de aluminio y PVC, con lamas flexibles que puedes doblar para ver a través de ellas sin subirlas. Pero las venecianas de madera son distintas, pues sus lamas son rígidas. Tampoco se pueden subir o bajar como las otras. Solo se doblan para dejar pasar más o menos luz. Además, brindan un excelente aislamiento térmico, pero son más adecuadas para espacios bien iluminados.

En cualquier caso, si estás buscando renovar tus cortinas, las persianas esterilla de comprogar son una gran opción. La decoración eco y natural está cada vez de moda y estas persianas son muy útiles y resistentes. Solo recuerda que dejan pasar menos luz que las cortinas habituales, pero no son opacas del todo. Y ahora, adelante, ¡descubre los modelos que más te gustan!