Con motivo del inicio del nuevo año, las redacciones de Diario Alhaurín, 103 Málaga, Axarquía Noticias, Cártama Noticias y Alhaurín Cofrade desean trasladar sus mejores deseos a todos los lectores que, durante el último año, han confiado en estos medios como referencia informativa de proximidad.

El conjunto de estos proyectos informativos, impulsados por Informática Alhaurín y coordinados por Chico López, ha continuado su consolidación a lo largo de 2025, reforzando la cobertura local, comarcal y provincial, con un firme compromiso con la información rigurosa, cercana y útil para la ciudadanía.

De cara a 2026, el objetivo es seguir avanzando en la mejora de contenidos, en la ampliación de la cobertura informativa y en el fortalecimiento de estos medios como canales de servicio público, participación y difusión de la vida social, cultural, económica y vecinal de nuestros municipios.

Desde todas las redacciones, les deseamos un feliz Año Nuevo, con salud, estabilidad y nuevas oportunidades. Seguiremos informando.