La niña, primogénita de la familia, ha pesado 2,560 y ha medido 47 centímetros

La primera bebé nacida en 2026 en la provincia de Málaga ha sido una niña, Sofía, que ha venido al mundo en el Hospital Universitario Costa del Sol, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Sofía ha pesado 2,560 y medido, 47 centímetros. Es la primera hija de la pareja formada por Daniel y Carlota que, en el momento, de las uvas, antes del alumbramiento, y en plena contracciones brindaban con bebida sin alcohol para dar la bienvenida al nuevo año.

En el Hospital de la Axarquía (Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga y Axarquía) el primer bebé ha sido un varón llamado Asier, hijo de Ainhoa y Alejandro, que ha querido venir al mundo a las 00.47 horas. Ha pesado 2,120 y medido 44 centímetros. Y el primer bebé de Málaga capital ha sido Jesús, hijo de Luis y Bárbara. Nació a la 01.57 de la mañana en el Hospital Materno Infantil (Hospital Universitario Regional de Málaga). Ha pesado 2,930 y medido, 50 centímetros. Por el momento, aún no se han producido alumbramientos hoy, día 1 de enero, en los Hospitales de Antequera (Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga) y de Ronda (Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga).

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024 el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023. Por provincias, entre enero y noviembre de 2025 Almería registró 4.401 partos, Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464, Jaén 2.705, Málaga 6.646 y Sevilla 7.273. En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos, Cádiz 6.827, Córdoba 3.775, Granada 6.333, Huelva 3.217, Jaén 3.742, Málaga 8.589 y Sevilla 9.613.