La propuesta recreará la célebre conferencia que el poeta granadino ofreció en 1928 sobre las canciones de cuna tradicionales para divulgar este repertorio como parte esencial del folclore español

El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogerá el próximo 4 de diciembre, a las ocho de la tarde, la conferencia cantada ‘Las nanas según Lorca’, un espectáculo que combina música, poesía y divulgación en torno a la figura del genial poeta granadino. El acto es organizado por el Centro Cultural Generación del 27, dependiente de la Diputación de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Manuel López.

La propuesta recrea la célebre conferencia que Federico García Lorca ofreció en 1928 sobre las canciones de cuna tradicionales, un repertorio que estudió, recopiló y divulgó como parte esencial del folclore español. En esta versión escénica, la palabra se entrelaza con la música en directo para ofrecer un viaje por las distintas nanas que el autor analizó y celebró en su momento.

Se trata de un texto deslumbrante que mezcla el rigor intelectual e investigador de Lorca con su vena más lírica. En él expone de una forma tan bella como escalofriante ese primer acercamiento del bebé a la literatura y reivindica la impronta que graba en su corazón para siempre. Sobre el escenario, Ultramarinos de Lucas ofrece las palabras de Federico y las canciones que con tanto esmero recogió.

El público podrá disfrutar de una velada íntima y evocadora en la que la tradición oral, la sensibilidad musical y el legado lorquiano se dan la mano. La actividad se enmarca dentro de la programación cultural del Centro Generación del 27, que continúa apostando por eventos que difunden la obra de los grandes nombres de la Literatura española.

La entrada es gratuita, pero sujeta a invitación, que se puede retirar en el propio Centro Cultural Vicente Aleixandre en horario habitual de apertura: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y los viernes, también de 17:30 a 20:00 horas.