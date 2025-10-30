Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

¡Sonrisas y contrato indefinido! McDonald’s en Alhaurín de la Torre busca personal de equipo

McDonald’s, la gigante del sector de la restauración, está buscando incorporar a cinco personas para la posición de Personal de Equipo en su restaurante de Alhaurín de la Torre, ofreciendo una puerta de entrada laboral incluso a aquellos con su primera experiencia profesional. La multinacional valora especialmente la orientación al cliente, la empatía y la satisfacción por el trabajo bien hecho, buscando candidatos mayores de edad con disponibilidad total que se integren fácilmente en un ambiente de trabajo dinámico y de compañerismo. La oferta destaca por un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, lo que permite una importante flexibilidad horaria para que los nuevos empleados puedan compatibilizar el trabajo con su vida personal o estudios. Además de la formación a cargo de la empresa, McDonald’s subraya su cultura de promoción interna, asegurando que el cien por cien de los ascensos son internos, ofreciendo así un claro camino de desarrollo y crecimiento profesional dentro de la compañía.

Oferta encontrada en portal de empleo de McDonald’s

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/117148466/4590

Especialistas técnicos, Talleres Rebollo Málaga lanza una vacante para montador/a de carpintería

Talleres Rebollo Málaga busca cubrir una vacante crucial de Montador/a de Carpintería de Aluminio en su sede de Alhaurín de la Torre. Esta empresa, especializada en la fabricación de productos metálicos, hierro y acero, está actualmente enfocada en proyectos de gran envergadura como la instalación de fachadas ventiladas y muros cortina a nivel regional, sin descuidar productos tradicionales como ventanas y puertas. Por ello, el candidato ideal deberá aportar una experiencia mínima de dos años en instalaciones del sector y contar con un manejo fluido de herramientas de mano y conocimientos en metales y carpintería de aluminio. La compañía ofrece un contrato indefinido a jornada completa con una banda salarial competitiva. Además de la cualificación técnica, se valoran positivamente la capacidad de liderazgo en equipo, la responsabilidad y la formación en prevención de riesgos laborales del sector metal, siendo el carnet de conducir tipo B un plus importante.

Oferta vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/montador-carpinteria-aluminio/of-i82edaa971045c780367916468c1093

Logística pesada en Álora, empresa de transportes necesita conductores y manipuladores de maquinaria

Una empresa de transporte de materiales para obras públicas, con ubicación en Álora (Málaga), ha lanzado una atractiva oferta de empleo para reforzar su plantilla con conductores de conjunto tractor con semirremolque basculante y manipuladores de maquinaria de excavadora de cadenas. La compañía, clave en la logística de construcción de la provincia, busca profesionales con carné CE para el manejo de conjuntos tractor y bañeras para el transporte de áridos. Se ofrece un sólido contrato de tiempo completo con un paquete retributivo muy competitivo que incluye alta en la seguridad social, comisiones fijas y dietas. Para los especialistas en el manejo de maquinaria pesada, el sueldo ofrecido es elevado. La empresa garantiza estabilidad y buenas condiciones laborales para estos puestos presenciales en la provincia de Málaga, buscando personal responsable que quiera integrarse en el sector del transporte de materiales de construcción.

Oferta encontrada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductores_conjuntos_tracttot__semiremolque_basculamte_y_manipuladores_maquina-5232674.htm

AniCura Bahía de Málaga: formación veterinaria de alto nivel para recién graduados

AniCura España está abriendo las puertas de su centro de referencia veterinaria, AniCura Bahía de Málaga, en Alhaurín de la Torre, a veterinarios recién graduados con un intenso Internado Rotatorio. Este programa está diseñado para ofrecer una formación de excelencia, permitiendo al profesional participar activamente en la clínica diaria con un plan de rotación estructurado por áreas de alta especialización, como Traumatología, Neurocirugía, Oncología, Medicina Interna y Diagnóstico por Imagen (TAC y Resonancia Magnética de alto campo). El interno trabajará bajo la supervisión directa de especialistas, colaborando en la gestión de pacientes referidos, asistiendo en procedimientos básicos como la anestesia y vendajes, y participando activamente en sesiones clínicas. El puesto es de jornada completa y presencial, ofreciendo la posibilidad real de continuar el desarrollo profesional con internados de especialidad dentro del grupo, consolidando conocimientos teóricos y prácticos y desarrollando una autonomía progresiva en un entorno hospitalario. Oferta de empleo encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4293588760/

Fundación Adecco buscan administrativo/a financiero con posibilidad de teletrabajo

La Fundación Adecco está gestionando la búsqueda de un/a administrativo/a para el área financiera en Málaga, concretamente en el Parque Industrial Trévenez. Se trata de una oportunidad para obtener un contrato indefinido a jornada completa con un atractivo esquema de trabajo híbrido: el horario matinal (8:30h a 14:00h) será presencial, pero la jornada de tarde (16:00h a 18:30h) ofrece la posibilidad de teletrabajo. La misión de este puesto es crucial para el correcto funcionamiento del departamento financiero, e incluye tareas como la elaboración y envío de la facturación, el control de movimientos financieros y la preparación de documentación para los modelos tributarios, incluyendo la aplicación de retenciones fiscales. Se requiere una persona con formación en Administración o Finanzas, con una experiencia mínima de dos años en funciones similares, y que domine programas como IMB (CRW) y, especialmente, Excel, demostrando capacidad de organización y atención al detalle.

Oferta publicada en Adecco

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-area-financiera?ID=9CD2CDD186BFF4FFFA22F88BB6D8450D

Lumilec busca instalador electricista especializado en energías renovables y clima

Lumilec, empresa de instalaciones con sede en Alhaurín de la Torre, busca incorporar a un electricista instalador con conocimientos especializados en paneles solares fotovoltaicos y aires acondicionados. La posición ofrece un contrato indefinido a jornada completa y representa una gran vía de crecimiento en el área de las energías renovables y la climatización. El profesional se encargará de la instalación, conexión y mantenimiento de sistemas eléctricos en entornos residenciales y comerciales, además del montaje de sistemas fotovoltaicos (inversores y baterías) y la instalación de equipos de aerotermia. Se exige un mínimo de dos años de experiencia en el sector, contar con un Ciclo Formativo de Grado Medio y, de manera crucial, tener la capacidad de trabajar en altura. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, y se compromete a proporcionar capacitación continua en energías renovables para el desarrollo profesional del candidato.

Oferta vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/electricista/of-ida257b50d44186a7545a01032a8d49