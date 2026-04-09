La asociación local para sensibilizar sobre esta enfermedad ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento, una gran jornada para este sábado, día 11. Habrá una marcha solidaria con la participación de la Legión 501, mercadillo y muchas más actividades

La Asociación de Párkinson de Alhaurín de la Torre (APAT) celebra este próximo sábado, 11 de abril, el Día Mundial del Párkinson con un gran evento bajo el lema ‘Juntos somos fuerza’, destinado a todos los públicos para dar visibilidad a esta enfermedad y, también, a la labor que realizan desde la propia asociación.

La cita, en colaboración con el Área de Asuntos Sociales e Igualdad que dirige María del Carmen Molina, dará comienzo a las diez de la mañana en la sede de la asociación, en la Plaza de San Francisco, de donde partirá una marcha con la presencia de la Legión 501, un grupo de voluntarios caracterizados como personajes de la saga Star Wars con quienes el público podrá fotografiarse y disfrutar. El recorrido será por calle Málaga, Plaza de San Sebastián, Avenida de España y Avenida Cristóbal Colón hasta la Plaza de España donde tendrá lugar el grueso de las actividades programadas.

En dicha plaza habrá música, baile con la participación del Grupo de Baile de Raquel Arias, un mercadillos solidario con artículos elaborados por los propios miembros de la asociación, photocall solidario y talleres infantiles de pintacaras. A las doce del mediodía se leerá un manifiesto con motivo de esta efeméride.

La idea es dar a conocer esta enfermedad, que es neurodegenerativa, y cómo saber tratarla y detectar que se puede estar sufriendo la misma. También la asociación busca recursos económicos para dotar a la misma de actividades y talleres enfocados a los enfermos de párkinson y a sus familias y poder llevar a cabo la labor que realizan diariamente con ellos.

Desde APAT invitan a la ciudadanía a participar del evento y colaborar con ellos en este día que, además, coincide con la fecha de celebración del Día Mundial del Párkinson.