Los participantes podrán disfrutar de una tarde ‘muy dulce’ con churros y buñuelos el 12 de septiembre a partir de las 18.00 horas. Habrá también torneos de futbolín y videojuegos y los ganadores se llevarán una entrada doble para ver un partido del Málaga C. F.
Los jóvenes de Alhaurín de la Torre tendrán la oportunidad de celebrar el Día Internacional del Chocolate con una divertida merienda con juegos, torneos, buñuelos, churros y, cómo no, chocolate. Será el próximo viernes 12 de septiembre, un día antes de esta efeméride, en la Casa de la Juventud, en el marco de la programación de ocio y tiempo libre del área.
El propio alcalde, Joaquín Villanova; la concejala Iraya Villalba y el equipo del área presentaron la iniciativa e hicieron un llamamiento a la participación de la juventud alhaurina en esta cita, a partir de las seis de la tarde. Con el título de ‘¿Merendamos?’, la jornada promete ser una tarde divertida y participativa.
Habrá un torneo de futbolín y otros dos de videojuegos: Fifa 25 en la Xbox Series S y Mario Cars World Delux en la Nintendo Switch 2. La participación es gratuita, pero para los torneos se requiere inscripción previa a través de los enlaces que figuran en los códigos QR. Son los siguientes:
Los ganadores de cada uno de los torneos se llevarán una entrada doble para disfrutar de un partido del Málaga C. F. en una fecha todavía por determinar. Además de inscribirse, a través de la web se podrá seleccionar la merienda que se quiera, ya sea a base de churros o de buñuelos. Las plazas son limitadas.
La edil de Juventud ha animado a la ciudadanía a unirse a la celebración: “Queremos que sea un punto de encuentro donde pasarlo bien en compañía, disfrutar del chocolate y compartir una tarde diferente”. En la organización también colaboran la asociación Corresponsales Juveniles y Eventos Go. La cita se enmarca dentro de las actividades que la concejalía impulsa para fomentar la participación juvenil y ofrecer espacios de ocio alternativo en el municipio.