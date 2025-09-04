Los participantes podrán disfrutar de una tarde ‘muy dulce’ con churros y buñuelos el 12 de septiembre a partir de las 18.00 horas. Habrá también torneos de futbolín y videojuegos y los ganadores se llevarán una entrada doble para ver un partido del Málaga C. F.

Los jóvenes de Alhaurín de la Torre tendrán la oportunidad de celebrar el Día Internacional del Chocolate con una divertida merienda con juegos, torneos, buñuelos, churros y, cómo no, chocolate. Será el próximo viernes 12 de septiembre, un día antes de esta efeméride, en la Casa de la Juventud, en el marco de la programación de ocio y tiempo libre del área.

El propio alcalde, Joaquín Villanova; la concejala Iraya Villalba y el equipo del área presentaron la iniciativa e hicieron un llamamiento a la participación de la juventud alhaurina en esta cita, a partir de las seis de la tarde. Con el título de ‘¿Merendamos?’, la jornada promete ser una tarde divertida y participativa.

Habrá un torneo de futbolín y otros dos de videojuegos: Fifa 25 en la Xbox Series S y Mario Cars World Delux en la Nintendo Switch 2. La participación es gratuita, pero para los torneos se requiere inscripción previa a través de los enlaces que figuran en los códigos QR. Son los siguientes:

https://www.inscribirme.com/torneodefutbolinmerendamos1

https://www.inscribirme.com/torneodemariocarsworlddeluxemerendamos1

https://www.inscribirme.com/torneofifa25merendamos1

Los ganadores de cada uno de los torneos se llevarán una entrada doble para disfrutar de un partido del Málaga C. F. en una fecha todavía por determinar. Además de inscribirse, a través de la web se podrá seleccionar la merienda que se quiera, ya sea a base de churros o de buñuelos. Las plazas son limitadas.