La consejera de Inclusión Social asiste en Málaga a la ‘Gala más IN’, el mayor evento de arte inclusivo en España

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido este martes la importancia de «visibilizar el talento de las personas con discapacidad en Andalucía” ya que “el talento no entiende de barreras ni discapacidad”. López ha señalado que “las barreras nos las ponemos las personas, pero, a veces, que cuando te las pone la vida, vemos que hay gente muy valiente”. “Hoy vamos a vivir una lección de vida”, ha subrayado.

La consejera ha asistido en Málaga a la ‘Gala más IN’, el mayor evento de arte inclusivo producido en España y un acontecimiento de referencia en Europa, organizado por la Fundación SIFU. La gala, presentada por Sara Andrés, atleta paralímpica Campeona del Mundo y Europa, contará con seis actuaciones musicales y de danza que reunirá a más de 50 artistas con y sin discapacidad.

López, que ha remarcado que la gala coincida con la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down, ha destacado que “todos tenemos los mismos derechos y, por tanto, también tener las mismas oportunidades”. En esta línea, ha resaltado que en “esta gala vamos a ver personas con alguna discapacidad, física o intelectual; pero, sobre todo, vamos a disfrutar con verdaderos artistas porque su discapacidad no les ha impedido alcanzar sus sueños”.

En Andalucía, las personas que tienen reconocido algún tipo de discapacidad representan más del 7% de la población total y “estas personas han de ser escuchadas y atendidas como corresponde y merecen”. “Todas las personas tienen derecho a tener la misma igualdad de oportunidades, es un deber moral de toda la sociedad”, ha apostado.

“Esta es una tarea que apoya sin fisuras el Gobierno andaluz y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad porque somos la consejería de las personas”, ha reiterado la consejera, la cual ha sostenido que esta gala evidencia que, “con trabajo, dedicación e ilusión, no hay barrera que no podamos superar ni sueño que no podamos cumplir” y ha dado las gracias a la Fundación SIFU por la organización de la gala, el cual es el evento artístico inclusivo más importante de Europa y que vuelve a Andalucía, en este caso, aterriza en Málaga, después de pasar por Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Sevilla.

“El arte no entiende de discapacidad, entiende de talento, y eso es lo que hoy veremos en cantidad y en calidad sobre las tablas de este teatro y vamos a disfrutar de todo un ejemplo de vida de personas para las que no hay barreras que les impidan cumplir su sueño”, ha concluido.

La Fundación Grupo SIFU es una entidad sin ánimo de lucro que, desde su nacimiento en 2006, desarrolla actividades e impulsa proyectos que ayudan a promover la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad. Promueve una sociedad diversa, equitativa e igualitaria y trabaja para favorecer el bienestar de las personas, su desarrollo profesional y su integración social a través de la formación, de la sensibilización y de la promoción de la cultura y el deporte.