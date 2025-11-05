El Centro Cultural acogerá a las 20.00 un concierto a cargo de la banda que lideran los hermanos cubanos Leyanis y Jessie Valdés, hijos de Chucho y nietos de Bebo, en un espectáculo enmarcado dentro del Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’. Entradas: 5 €

El Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, continúa este sábado con la actuación de la banda Valdés Trío. La cita forma parte de la primera edición de este programa musical, que pretende acercar el género al público local mediante una variada oferta de artistas locales. Todos los espectáculos son en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a partir de las ocho de la tarde.

La banda está liderada por los jóvenes hermanos Leyanis Valdés y Jessie Valdés, a quienes el talento les viene de familia. Son hijos de Chucho Valdés y nietos de Bebo Valdés, dos leyendas de la música cubana.

Leyanis es pianista y recibió cursos de piano clásico en Italia. Con solo 12 años de edad se presentó como invitada de la famosa banda Irakere y aún sin culminar sus estudios, compartió escenario en un concierto en Tenerife junto a su padre y su abuelo. Además, durante cinco años se mantuvo trabajando ininterrumpidamente como pianista en Islas Caimán.

Jessie Valdés por su parte, es graduado como baterista y percusión menor del Conservatorio de Música de Cuba. Desde su etapa de estudiante, integró diferentes grupos de jazz y participó en dos ediciones del Concurso Internacional para jóvenes intérpretes de jazz, obteniendo el tercer lugar en la categoría de acompañante y el primero, en composición. Además, también ha ejercido la docencia en percusión.

Ambos artistas han trabajado con distintas agrupaciones y músicos relevantes como Iván Lins y Brandford Marsalis, entre otros.

Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en el Centro Cultural o a través de la web mientrada.net: https://www.mientrada.net/evento/leyanis-valdes-jessie-valdes-trio/

RESTO DE CONCIERTOS DEL CICLO

La tercera cita, el 24 de enero, será protagonizada por el cuarteto que lidera el malagueño Daniel Torres como saxo tenor, Juanlu García al piano, Juanma Nieto en la batería y Piet Verbist en el contrabajo.

Ya en el mes de febrero, concretamente el día 13, será Noe Sakura Piece of Janis quien pise el escenario con Noe Sakura como solista, Fran Malpica en los teclados, Pablo Guzmán a la guitarra, Jorge Blanco en el bajo eléctrico y Carlos Campos en la batería.

El cierre lo pondrá el 30 de abril, Día Internacional del Jazz, La Artística de Málaga Big Band, dirigida por Ernesto Aurignac que es una formación de nueva creación.