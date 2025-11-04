Se invertirán unos 230.000 euros en el asfaltado y adecuación del Camino de la Ribera, la zona de la Finca La Máquina y sendos tramos del Camino Número Uno y de la avenida Portales del Peñón a la altura de Zapata. El plazo de ejecución previsto es de dos meses

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación el contrato correspondiente a un nuevo Plan de Pavimentación y Mejora de varios caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal, con un presupuesto base de 227.270,71 euros (sin impuestos) y un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas tienen hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas.

El proyecto contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada, con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de diversos viales que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado. La actuación responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial.

Los trabajos se desarrollarán en los siguientes viales: Camino de la Ribera, un tramo del Camino Número Uno, la Avenida Portales del Peñón (tramo a la altura de los Arcos de Zapata), y en la zona de Finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.

Las actuaciones previstas incluyen:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos.