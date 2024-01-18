Los trasplantes de órganos realizados se elevaron a 1.034, un 14% más que en 2022, y la tasa de donación es la más elevada de toda la serie histórica

Los hospitales andaluces realizaron, por primera vez en su historia, más de un millar de trasplantes en un año. En concreto, de enero a diciembre de 2023, se registraron un total de 1.034 trasplantes de órganos, un 14% más de actividad que la registrada en el mismo periodo de 2022 (cuando se contabilizaron 908 trasplantes).

Del total de trasplantes realizados, 641 fueron renales (13,7% más que en 2022), 248 hepáticos (8,8% más que el año anterior), 80 pulmonares (48% más), 43 cardíacos (igual que en 2022) y 22 pancreáticos (15,8% más). Es especialmente destacable el incremento en la actividad en trasplantes pulmonar que ha crecido un 48% respecto a 2022. Tanto en trasplante pulmonar como hepático y renal se han registrado cifras récord.

Por centros, todos los hospitales han incrementado su actividad de trasplante de órganos. Destaca la actividad realizada por el Hospital Regional de Málaga que ha realizado 281 trasplantes (31% más que en 2022) de los que 201 fueron renales (de ellos 13 combinados con páncreas) y 67 hepáticos.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha alcanzado los 278 trasplantes, 6,5% más que en 2022, de los que 98 fueron de riñón, 70 de hígado, 21 de corazón, 80 de pulmón y 9 de páncreas. En cuanto a los trasplantes infantiles, se han realizado 15 (11 hepáticos y cuatro cardíacos).

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha sido además el hospital andaluz con la cifra más alta de donantes, un total de 85 donantes de órganos y tejidos.

Por su parte, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado 262 trasplantes, 4,4% más que en 2022. En total, fueron 167 trasplantes renales (4 de ellos combinados con hígado), 73 hepáticos y 22 cardíacos. En cuanto a trasplantes infantiles, se han realizado nueve trasplantes renales.

El Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha practicado un 25% más de trasplantes que en 2022, con un total de 110 trasplantes renales y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha llevado a cabo 103, 10,8% más que el año previo (65 de riñón y 38 de hígado).

Igualmente, destacan los 709 trasplantes de córneas realizados que han permitido mejorar la calidad de vida de estas personas.

La tasa de donación más elevada

La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación se refleja en la tasa de donantes más elevada de la historia, con 51,5 donantes por millón de población, un 5,3% más que en el año anterior. El 42% de los donantes de órganos han sido en asistolia, también la cifra más elevada desde el inicio de este tipo de donaciones en Andalucía, en 2012.

En total, la aceptación a la donación por parte de la población andaluza se acerca al 85%. Esta solidaridad ha permitido contabilizar en 2023 un total de 441 donaciones de órganos y 281 donaciones de tejidos, lo que supone 722 donantes en total, la cifra más elevada de toda la serie histórica.

Nuevos programas de donación

Este crecimiento en la actividad de donación y trasplante se debe a la generosidad de la población de Andalucía y al importante esfuerzo realizado por los profesionales de la red de coordinación de trasplantes, que en 2023 han incorporado programas de donación específicos en los cuidados al final de la vida, así como la donación de córneas en pacientes oncológicos en los que debido a su enfermedad no es posible la donación de órganos u otros tejidos.

El objetivo es normalizar la donación de tejidos en cualquier escenario del final de la vida de los pacientes ingresados en los hospitales andaluces y, en este sentido, se ha desarrollado un programa de calidad en el ámbito de los tejidos pionero a nivel internacional.

Por otra parte, en estos meses se han realizado reuniones con todos los equipos de trasplante andaluces para facilitar, impulsar y agilizar el trasplante en aquellos pacientes que puedan beneficiarse de ellos, actualizando indicaciones, circuitos de pruebas complementarias e inclusión en listas de espera.

Además, la Coordinación Autonómica de Trasplantes continúa impulsando la formación en donación y trasplante en colaboración con la Unidad de Formación de los Servicios Centrales del SAS, IAVANTE y la Escuela Andaluza de Salud Pública con un extenso mapa formativo dirigido a múltiples categorías profesionales, donde se combina formación masiva on-line, cursos mixtos y presenciales con simulación robótica. En 2023, se han incorporado dos nuevas líneas de formación sobre diálisis peritoneal y trasplante pulmonar.

Finalmente, desde la Coordinación Autonómica de Trasplantes, se están impulsando las terapias avanzadas, promoviendo el acceso equitativo y sostenible a la misma mediante el liderazgo y la participación en diversas iniciativas nacionales e internacionales, destacando en 2023 la colaboración en grupos de trabajo involucrados en el impulso para el acuerdo alcanzado en el seno de la UE para la aprobación del nuevo Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano.

La Consejería de Salud y Consumo quiere, por tanto, agradecer la solidaridad de los donantes y la labor de los profesionales que forman los equipos de trasplante de órganos y de tejidos de nuestra región y la Red de Coordinación de Trasplantes de Andalucía.