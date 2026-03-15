La pregonera, Carmen Paola Tomé, ha emocionado al numeroso público presente que se ha dado cita en la Casa de la Juventud en un solemne acto en el que también se ha presentado el cartel del Jueves Santo, obra del artista José Carlos Torres

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, conocida como los Moraos, ha celebrado este sábado en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre el pregón del Jueves Santo 2026 y la presentación del cartel anunciador de su salida procesional.

El acto ha reunido a numerosos hermanos, devotos y vecinos en una cita que pone el broche final al ciclo de pregones cofrades del municipio previo a la Semana Santa. La Casa de la Juventud se encontraba completamente llena y el evento contó además con la presencia de autoridades municipales, con el alcalde, Joaquín Villanova, a la cabeza.

La encargada de pronunciar el pregón ha sido Carmen Paola Tomé González, quien ha ofrecido un discurso centrado en el significado del Jueves Santo para la hermandad y sus devotos, evocando la tradición, la fe y la emoción que cada año acompañan la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores por las calles del municipio.

Durante su intervención, la pregonera expresó la emoción que suponía para ella asumir este papel, afirmando que «es uno de los grandes días de Alhaurín” y destacando que con este momento no solo cumplía un sueño personal, sino también el de su padre y el de su abuelo.

La pregonera fue presentada por Nazaret González, pregonera del año 2025, quien protagonizó otro de los momentos más emotivos al recordar los momentos compartidos desde la infancia con Carmen Paola Tomé y su familia, llegando a emocionarse durante su intervención. El pregón incluyó además una saeta interpretada por Álvaro Alcaide que contribuyó a intensificar la atmósfera cofrade del acto.

La velada estuvo presentada por Andrés García y Manuel López Rocha, quienes condujeron el desarrollo del evento. Durante la cita se dio a conocer también el cartel anunciador del Jueves Santo 2026, una obra realizada por el artista de Álora José Carlos Torres, que fue presentada públicamente ante los asistentes a pesar de su ausencia por motivos personales.

La jornada contó asimismo con la actuación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de Alhaurín de la Torre. En el transcurso del acto se realizó un reconocimiento al director de la formación, José Antonio Bernal, así como a Susana, por su vinculación con la agrupación. Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a Manuel López Mestanza por su larga trayectoria como presentador del pregón de los Moraos, así como la proyección de un vídeo resumen sobre la experiencia vivida en Roma por miembros de la hermandad.

Durante el acto también se hizo entrega del XXIV Premio Nazareno del Año, que en esta edición recayó en el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en reconocimiento a su colaboración y apoyo a la hermandad. Asimismo, se anunciaron los toques de honor a los tronos para el próximo Jueves Santo: en el trono de Jesús Nazareno, Francisco Javier Gómez Sánchez, conocido como Paco Salvana, y en el de la Virgen de los Dolores, Juan José González Sánchez, conocido como Juan Beny Sax.

A lo largo de todo el evento, la pantalla del escenario proyectó una imagen del Cristo y la Virgen acompañada de la frase “Sustento mi fe, herencia familiar, mi principio y final”, que sirvió como hilo conductor simbólico de la velada.

El acto finalizó con la proyección de un vídeo promocional del Jueves Santo 2026 y con las palabras del hermano mayor de la hermandad, José Antonio Bernal, quien agradeció la participación y el respaldo recibido en este evento que sirve de antesala a uno de los días más señalados de la Semana Santa de Alhaurín de la Torre.