Durante el pasado mes de noviembre, el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Rodrigo Jiménez, gestionó 441 incidencias, pero con un llamativo dato de resolución casi inmediata de las mismas, que asciende al 83,22%. Ello significa que 367 del total de avisos recibidos por las distintas vías lograron ser abordadas y terminadas con éxito.

También se mantiene un magnífico nivel de actuaciones abordadas tras ser comunicadas por la ciudadanía mediante la web y app Línea Verde Alhaurín de la Torre: se ha intervenido en 207 incidencias, a razón de casi siete diarias como media.

Las comunicaciones a través de otros canales (avisos telefónicos a SS. OO., Registro Municipal de Entrada, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etcétera) alcanza las 138, en un baremo muy similar al de octubre.

El servicio de diagnóstico interno del Área de Servicios Operativos ha derivado en un total de 29 actuaciones concretas. En las barriadas y diseminados se han realizado nueve acciones específicas, mientras que el departamento de Eventos ha intervenido en el desarrollo de 57 de ellos.

