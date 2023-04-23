El también escritor y académico de la RAE protagonizó una nueva cita dentro del ciclo de este espacio cultural, en la que habló sobre su dilatada trayectoria y compartió anécdotas y curiosidades con el público presente

El Centro Cultural La Platea de Alhaurín de la Torre ha acogido una nueva charla del periodista y presentador del Canal 24 Horas de TVE, Moisés Rodríguez, en esta ocasión junto al director de cine, guionista y miembro de la Real Academia Española y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Manuel Gutiérrez Aragón.

El cántabro ha hablado de su dilatada trayectoria en el mundo del cine, que le ha valido importantes y prestigiosos premios como el Internacional de la Crítica de Berlín, el Oso de Plata por ‘Camada negra’ en 1977, la Concha de Oro por ‘La mitad del cielo’ en 1986 y la Concha de Plata por ‘Sonámbulos’ en 1979. Además, tiene en su haber la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año 2012.

Numeroso público se ha reunido para presenciar esta charla que organiza La Platea en colaboración con el Área de Cultura, y que supone un aliciente más para visitar este emblemático lugar de Retamar.

Durante su intervención, Gutiérrez Aragón ha narrado vivencias y experiencias vividas a lo largo de su dilatada carrera y ha compartido con los presentes anécdotas y curiosidades de su mundo laboral. Susana Valero, concejal de Participación Ciudadana, le ha hecho entrega de una distinción en agradecimiento.

Por otro lado, una vecina de Alhaurín el Grande ha mostrado públicamente dos ejemplares de El Quijote hechos en bordado tanto a Moises Rodríguez como a Gutiérrez Aragón y les han hecho entrega de dos pañuelos bordados, uno de un periódico y otro de una claqueta en conmemoración por el día del Quijote y de Cervantes el 23 de abril.