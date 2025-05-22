Un total de 28 formaciones con 454 deportistas inscritos se dan cita este fin de semana en el club Valsport Cónsul para disputar los campeonatos de Andalucía por Equipos Absolutos de 3ª y 4ª categoría

Las instalaciones de Valsport Cónsul, en Málaga, acogen este fin de semana el Campeonato de Andalucía por Equipos Absolutos de 3ª y 4ª categoría.

La cita, dirigida por un equipo arbitral formado por Francisca Rojas y Mari Paz Jiménez, reúne a 28 formaciones con 454 deportistas inscritos.

En juego, no solo está el título de campeones y campeonas de Andalucía, también el ascenso de categoría y la pugna por evitar el descenso.

En el caso de la competición de 4ª categoría, esta será la primera edición de este campeonato que la Federación Andaluza de Pádel ha impulsado con el objetivo de ampliar la oferta competitiva a todos los niveles.

Campeonato de Andalucía por Equipos de 3ª categoría

Un total de 8 formaciones con 130 deportistas inscritos disputarán el Campeonato de Andalucía por Equipos Absolutos de 3ª categoría.

La competición comenzará el sábado a las 9.00h y finalizará el domingo.

Los anfitriones del club de Tenis, Pádel y Natación de Valsport Cónsul parten como primeros cabezas de serie y debutarán ante el Club de Tenis Oromana.

Feel Center Pádel, segundo equipo por puntos, se estrenará ante Pádel Indoor El Ejido.

Liceo Sport arrancará ante Pádel Costa del Sol y Propádel Indoor Club se medirá de primeras a Sube a la Red.

Los ganadores saltarán a semifinales, programadas ambas a las 17.00h, mientras que los equipos que pierdan disputarán la fase por la permanencia en la categoría a partir de las 14.15h.

Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría

Esta primera edición del Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría ha logrado convocar a 20 conjuntos con 324 deportistas inscritos, repartidos en un cuadro masculino y otro femenino.

En el de hombres, Liceo Sport parte como primer cabeza de serie y queda exento de jugar la primera ronda. Su debut será en cuartos de final ante el vencedor de la eliminatoria entre Pádel Indoor Écija y el club de Pádel Icónico Sports.

El segundo cabeza de serie, Propádel Indoor Club Equipo 2, también se estrenará directamente en cuartos de final ante el ganador del duelo entre Propádel Indoor Écija Equipo 1 y Pádel Indoor El Ejido.

Otro exento en primera ronda es el Club de Mar de Almería que espera rival en cuartos de la eliminatoria entre el club Pádel Rota y Osuna Pádel Indoor.

Los cuartos cabezas de serie, el club de Pádel Utrera – A sí comenzarán su andadura en octavos ante La Cubierta Pádel.

Mientras que el equipo B del conjunto utrerano hará lo propio ante Pádel Club AJPro Indoor La Campana.

El inicio de la competición tendrá lugar el viernes a las 19.00h. Los cuartos de final serán el sábado a partir de las 10.15h mientras que las semifinales están programadas para las 18.15h. La final queda prevista para el domingo a las 10.30h.

En el cuadro femenino, el conjunto favorito por ranking es el de Global Padel que, exento de disputar la primera ronda, se estrenará en semifinales ante el ganador del cruce de cuartos de final entre el Club de Mar de Almería y el Club de Pádel Icónico Sports.

La segunda plaza por puntos es para Liceo Sport Club, que sí debutará en cuartos ante Pádel Indoor Écija.

Por su parte, Sube a la Red, terceras cabezas de serie, arrancará contra el conjunto del club de Pádel Utrera.

Los partidos comenzarán el sábado a las 11.30h. Las semifinales están previstas para las 17.00h, y la final se ha programado para el domingo a las 10.30h.