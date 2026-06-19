Iván Chamizo advierte de un importante ascenso térmico en la Península y Baleares durante los próximos días

El calor seguirá siendo el gran protagonista en la provincia de Málaga durante este viernes y buena parte del fin de semana. Según la previsión facilitada por el colaborador meteorológico Iván Chamizo, no se esperan cambios significativos en las temperaturas durante las próximas jornadas, aunque la atención comienza a centrarse ya en el episodio de altas temperaturas que podría desembocar en la primera ola de calor del verano climatológico de 2026.

Mientras tanto, Andalucía continúa registrando valores muy elevados, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde permanecen activos los avisos por máximas que podrían alcanzar entre los 39 y los 40 grados en distintos puntos del interior.

En la provincia malagueña, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, con temperaturas similares a las registradas durante los últimos días. Como viene ocurriendo esta semana, durante la tarde volverá a establecerse el régimen de brisas, ayudando a suavizar ligeramente la sensación térmica en las zonas costeras.

La situación apenas variará durante la jornada del sábado, cuando el calor continuará siendo intenso en gran parte de Andalucía. Sin embargo, los modelos meteorológicos coinciden en señalar un cambio importante a partir del domingo, con una subida más acusada de las temperaturas en amplias zonas de la Península Ibérica y Baleares.

Según explica Iván Chamizo, la evolución prevista de las masas de aire apunta a una tendencia claramente ascendente del mercurio durante los próximos días. De mantenerse las previsiones actuales, España podría afrontar la primera ola de calor de este verano climatológico, con registros muy por encima de los valores habituales para estas fechas.

Los expertos recomiendan seguir atentamente las actualizaciones meteorológicas y adoptar medidas de protección frente al calor, especialmente durante las horas centrales del día, prestando especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

Información meteorológica: Iván Chamizo.