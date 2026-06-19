Hoy jueves se celebra en el Auditorio Edgar Neville la gala de clausura de esta competición celebrada entre febrero y junio en la que han participado vecinos de 25 municipios malagueños

El Circuito Provincial de Petanca de la Diputación de Málaga, celebrado del 21 de febrero al 6 de junio, ha reunido a cerca de 1.500 personas de todas las edades en su cuarta edición, cuya gala de clausura se ha celebrado hoy jueves en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.

A la gala han asistido representantes de la Federación Andaluza de Petanca y de los 25 municipios que han participado –dos más que en la última edición-,20 de ellos de menos de 20.000 habitantes.

Esta competición, que se sumó hace cuatro años a los circuitos deportivos provinciales de la Diputación, nació como respuesta a la creciente actividad diaria en las pistas e instalaciones de petanca de toda la provincia. Se trataba de fomentar la práctica de este deporte y complementando y reforzando las actividades organizadas por los propios ayuntamientos, además de fomentar las redes de contacto entre los aficionados al invitarlos a salir de sus municipios para competir.

También destaca el carácter intergeneracional del torneo. Aunque en su primera edición fue muy bien recibido por las personas de 60 y 70 años, reunió a gente de todas las edades, desde los más jóvenes hasta mayores nonagenarios. Para fomentar esta interacción entre personas de diferentes generaciones, entre padres e hijos, abuelos y nietos, tomamos la decisión de bajar la edad mínima de participación a los 16 años.

Los equipos son mixtos y están integrados por entre tres y cinco jugadores, el menor de los cuales determina la categoría en la que compite su equipo: +45, +60, +70 y general, en la que compiten los equipos con jugadores federados y/o menores de 45 años.

Las personas que han participado en el circuito residen en los municipios de Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almogía, Ardales, Benamocarra, Campillos, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Casarabonela, Comares, Cútar, Humilladero, Istán, Ojén, Pizarra, Riogordo, Ronda, Sierra de Yeguas, Torremolinos, Torrox, Totalán y Villanueva del Trabuco.

Los municipios participantes se han repartido en tres grupos que han competido durante la fase previa en cuatro torneos comarcales puntuables, cada uno de ellos con cuatro jornadas frente a las tres de la pasada edición. De este modo, se han celebrado 12 torneos de la fase previa y el torneo de fase final.

El calendario de la fase previa del grupo 1 arrancó el 21 de febrero en Alhaurín de la Torre para continuar el 14 de marzo en Ojén, el 18 de abril en Torremolinos y el 16 de mayo en Alhaurín el Grande. El grupo 2 se enfrentó el 21 de febrero en Algatocín, el 23 de marzo en Humilladero, el 18 de abril en Cañete la Real y el 2 de mayo en Ronda. Por su parte, el grupo 3 se midió el 14 de febrero en Benamocarra, el 7 de marzo en Torrox, el 14 de marzo en Totalán y el 30 de mayo en Algarrobo Costa, en cuyas pistas municipales de petanca también se celebró la fase final el 6 de junio.

El equipo ganador en la categoría +45 fue Delta, de Alhaurín de la Torre, y como subcampeones quedaron Los Riberitas, de Becamocarra. De este mismo municipio son los vencedores de la categoría +60, Los Padilla, mientras que el equipo subcampeón fue Omicron, de Alhaurín de la Torre. También de Alhaurín de la Torre son los campeones de la categoría +70, Tau, y los subcampeones, Phi. Finalmente, en la categoría general venció Arunda 2, de Ronda, y el equipo subcampeón fue Los Gutiérrez II, de Benamocarra.

Además, han recibido premios los participantes de mayor y menor edad y los municipios con mayor participación. Los inscritos de mayor edad han Manuel Núñez Sánchez (90 años), del equipo La Caracola 4, de Torrox, y Francisca Álvarez García (86 años), del equipo Los Almodóvar, Pizarra. Los inscritos de menor edad han sido Brígida Martín Moya (20 años), del equipo Los del barrrio, de Comares, y Antoliano Herrera Martín (19 años), del equipo Los Torreños, de Algarrobo.

El municipio con mayor número de participantes ha sido Alhaurín de la Torre, y Canillas de Albaida fue el municipio con mayor porcentaje de participación según su población.

Además, se han otorgado cuatro menciones especiales. José Soto Santisteban, participante de Torremolinos, ha sido árbitro federado durante más de 20 años y ha arbitrado torneos europeos y Campeonatos de España. María Milán Martín, de Málaga, ha sido semifinalista del Campeonato de Andalucía Individual 2026 y presidenta del club de petanca Los Prados, uno de los clubes malagueños con más licencias deportivas. José Manuel Ruiz García, también de la capital, lleva trabajando más de una década por la petanca federada de la provincia y ha formado parte de las mesas de control del Circuito Provincial de Petanca. Y el Club Amigos de la Petanca de Benamocarra ha sido reconocido por su implicación en el circuito y por su labor de promoción de este deporte en la provincia.