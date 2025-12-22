La actividad, enmarcada dentro de la programación de Navidad, tendrá lugar a las 11 y a las 12.30 horas respectivamente en cada una de las sedes sociales de ambas barriadas. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Organiza: Área de Participación Ciudadana

Los más pequeños de Alhaurín de la Torre podrán disfrutar mañana, 23 de diciembre, de una mañana de cuentacuentos. Habrá uno a las 11 de la mañana en El Peñón y otro a las 12.30 horas en Torresol, ambos organizados por la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Andrés García.

La entrada es libre hasta completar aforo, en los centros sociales de cada barriada, frente al colegio de El Peñón (plaza San José Obrero) y en la calle Luis María Valtueña (Torresol) respectivamente. Los cuentacuentos serán de temática típicamente navideña, con historias mágicas e inspiradoras orientadas a fomentar valores positivos, de amistad y de convivencia para el público infantil.

Aunque en principio se había anunciado un tercer cuentacuentos por la tarde en Viñagrande, finalmente se ha suspendido. La iniciativa se enmarca dentro de la programación de Navidad en Alhaurín de la Torre y forma parte a su vez del ciclo Vecinalh que organiza el Área de Participación Ciudadana para dinamizar las barriadas del municipio.