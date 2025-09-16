La artista y escritora Mariví Verdú presentará el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas su nueva exposición pictórica titulada Retratos. La muestra se inaugurará en la sede social de la asociación Pincel y Barro, ubicada en la calle Luis María Valtueña, s/n, en la urbanización Cortijos del Sol de Alhaurín de la Torre.

El evento supone una nueva oportunidad para acercarse al universo creativo de Verdú, que en esta ocasión centra su mirada en el retrato como género artístico, con obras que destacan por su sensibilidad, fuerza expresiva y conexión con la tradición cultural andaluza.

Trayectoria de la autora

Más allá de su faceta pictórica, Mariví Verdú es una figura ampliamente reconocida en el ámbito literario y cultural. Entre sus publicaciones destacan las novelas Hijos de la vid, Carranque, un barrio con historia y Maytines del Nacimiento. Además, es responsable de la sección ‘Los versos del Flamenco’ en la revista Acordes Flamencos y fundadora de la Asociación Cultural Literario-Flamenca Calle del Agua, una entidad clave en la difusión del patrimonio literario y musical andaluz.

Su trayectoria ha sido reconocida con más de una veintena de premios en géneros como las letras flamencas, la poesía y el relato, lo que la convierte en una de las voces más destacadas y versátiles de la escena cultural contemporánea.

Una cita cultural imprescindible

La exposición Retratos se presenta como un acontecimiento cultural de referencia en el municipio, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de la obra de una creadora comprometida con la difusión del arte y la memoria cultural. La entrada al acto inaugural será libre hasta completar aforo.