Las pruebas se celebran de forma simultánea en toda Andalucía y representan una segunda oportunidad para quienes desean completar su formación académica

Un total de 1.600 personas se examinarán este sábado, 20 de junio, en la provincia de Málaga para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Las pruebas se desarrollarán de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas, en una jornada organizada en sesiones de mañana y tarde.

Para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido ocho comisiones evaluadoras en Málaga. En el conjunto de Andalucía participarán 5.735 aspirantes, atendidos por un total de 35 comisiones.

Estas pruebas constituyen una vía alternativa para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a una titulación básica que resulta fundamental para continuar estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos, así como para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

La convocatoria está especialmente dirigida a quienes abandonaron sus estudios de manera prematura o no tuvieron la oportunidad de completarlos en su momento. La Junta de Andalucía organiza cada año dos convocatorias, una en abril y otra en junio, con el objetivo de facilitar la obtención de esta titulación a las personas adultas.

Los ejercicios abarcan los contenidos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria para adultos y se estructuran en tres grandes ámbitos de conocimiento: Científico-Tecnológico, Social y de Comunicación.

Para obtener el título será necesario superar los tres ámbitos evaluados. No obstante, quienes aprueben únicamente alguno de ellos conservarán la calificación obtenida, que tendrá validez en todo el territorio nacional y podrá utilizarse en futuras convocatorias para completar los ámbitos pendientes.

Asimismo, las personas que hayan cursado previamente estudios de Educación Secundaria Obligatoria, tanto en régimen ordinario como para adultos, podrán beneficiarse de determinadas exenciones en función de las materias o ámbitos ya superados, de acuerdo con las equivalencias establecidas por la normativa vigente.

La convocatoria vuelve a consolidarse como una importante herramienta de formación e integración educativa, ofreciendo una nueva oportunidad a miles de andaluces para completar una etapa fundamental de su trayectoria académica.