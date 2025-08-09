Se celebrará del 11 al 17 de agosto en las pistas municipales Francis Ceballos de Alhaurín de la Torre

Juan Rosas ha destacado la relevancia internacional de esta competición que cumple su quinta edición y que lleva disputadas 64 pruebas en varios continentes esta temporada

Más de 250 jóvenes deportistas de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior participarán en el torneo internacional de pádel FIP Promises Diputación de Málaga, que se disputará del 11 al 17 de agosto en las pistas municipales Francis Ceballos de Alhaurín de la Torre.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez, durante la presentación de esta competición organizada por la Federación Internacional de Pádel (FIP).

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha destacado la relevancia internacional de esta competición que cumple su quinta edición y que lleva disputadas 64 pruebas en varios continentes esta temporada. El torneo es puntuable para los rankings de la Federación Andaluza de Pádel y de la Federación Española, y sirve a la cantera como preparación para el Campeonato de España de Menores, que tendrá lugar en Madrid a finales de agosto.