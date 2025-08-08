Villanova asegura que este servicio permitirá la progresiva incorporación de hasta 18 agentes más, en dos oleadas de 9, y que contará con consignación en el Presupuesto de 2026 que ya se está elaborando.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha anunciado en el Pleno ordinario de hoy viernes, correspondiente al mes de agosto, la creación de una unidad descentralizada de la Policía Local que operará preferentemente en las barriadas rurales, urbanizaciones y núcleos periféricos más alejados del casco urbano. El regidor asegura que este novedoso servicio, que toma como modelo el recién implantado en la ciudad de Sevilla, permitirá la progresiva incorporación de hasta 18 agentes más al cuerpo municipal,, de acuerdo a los procesos selectivos que se vayan convocando. De hecho, una primera oleada de nueve ya está próxima a concretarse en la Oferta Pública de Empleo de los años 2024 y 25 y la siguiente tanda de nueve se realizará más adelante, una vez obtenga el visto bueno del Ministerio del Interior.

Los equipamientos de esta dotación policial, tanto en lo relativo a recursos humanos como logísticos y de infraestructuras, tendrán una primera consignación económica, aún por cuantificar, en el Presupuesto Municipal de 2026, que se encuentra en su fase preliminar de elaboración.

Villanova ha explicado que ya en ocasiones anteriores se ha dirigido al Ministerio del Interior con la idea de buscar algún mecanismo que permitiera la incorporación de más policías locales de los que permite la llamada ‘tasa de reposición’, si bien hasta ahora ha resultado imposible. Con la creación de este servicio de la unidad descentralizada, se justifica plenamente el acceso de nuevos funcionarios, de ahí que la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana, de forma coordinada con la Alcaldía y el Área de Personal, llevan trabajando varias semanas para articular todos los trámites necesarios, con idea de que este proyecto tome forma a partir del 2026.