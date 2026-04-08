El Ayuntamiento aprueba la OEP de 2026 con un total de 25 plazas, más de la mitad para reforzar el servicio policial. El proceso selectivo para las 9 plazas ya convocadas, al que se presentaron 400 personas, se resolverá en las próximas semanas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha publicado el anuncio del acuerdo adoptado el pasado 24 de marzo por decreto del alcalde, Joaquín Villanova, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que suma un total de 25 plazas, más de la mitad de ellas (13) para la Policía Local.

De esas 13, nueve son de acceso por turno libre, dos por turno de movilidad y otras dos por el nuevo cupo de reserva para militares de tropa y marinería, tal y como establece la Ley 6/2023, de 7 de julio, de Policías Locales de Andalucía. La aprobación de la oferta pública era otro paso necesario más previo a la convocatoria de estas plazas destinadas a reforzar el servicio policial.

El Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad que dirige Francisco José Sánchez explica que doce plazas de policía son de nueva creación y otra más de reposición por jubilación. Para poder sacarlas adelante, el Ayuntamiento tuvo que reservar primero la correspondiente dotación económica en los Presupuestos Municipales para este año y posteriormente aprobar también en Pleno la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo.

El equipo de la Concejalía de Personal y Recursos Humanos que dirige Pilar Conde elaborará ahora las bases para publicar en las próximas fechas la convocatoria para el proceso selectivo. Cabe recordar que actualmente sigue en marcha el proceso selectivo para resolver otra convocatoria con un total de nueve plazas: ocho de turno libre y una por movilidad.

Al primer ejercicio, que tuvo lugar en febrero, se presentaron cerca de cuatrocientas personas y esta misma semana se ha previsto la realización del examen psicotécnico. Las bases contemplan además las reglamentarias pruebas de aptitud física y los exámenes práctico y médico, así como el obligatorio curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

La OEP de 2026 suma otras plazas tanto de acceso por turno libre como por promoción interna, entre ellas técnicos de administración general, técnicos de administración especial, administrativos, oficiales y operarios.