El alcalde, Joaquín Villanova, y varios ediles de la Corporación Municipal acuden al punto de información instalado por la Junta Local de esta ONG en Alhaurín de la Torre

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cuya conmemoración fue el pasado 19 de octubre, se ha instalado hoy una mesa informativa en la avenida Cristóbal Colón, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la detección precoz y la prevención de esta enfermedad.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas pudieron recibir información sobre autoexploración, revisiones periódicas y hábitos de vida saludables, además de obtener folletos y lazos rosas en señal de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

La iniciativa busca visibilizar la lucha ciudadana y fomentar la solidaridad con las pacientes y sus familias. El punto informativo permanecerá instalado durante la mañana de hoy en la travesía urbana, invitando a toda la población a sumarse al compromiso por la salud y la prevención.

La mesa informativa ha recibido la visita del alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Bienestar Social, María del Carmen Molina, junto a otros miembros de la Corporación Municipal. Los mismos han colaborado con esta iniciativa solidaria y la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Alhaurín de la Torre, Elena Gil,ha querido destacar la ayuda que ofrecen a personas que sufren esta enfermedad y el apoyo a sus familiares.

Hay que recordar que la Junta Local de la AECC tiene su sede en la Plaza del Molino de Romero y cuenta con especialistas y voluntarios que prestan su ayuda a los enfermos oncológicos.