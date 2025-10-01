(Por Mariano Cabrero ) Porque todos sabemos que ‘El concepto de Estado’, a pesar de que estamos atravesamos una crisis de identidad y respeto general por la globalización y el desdén, de que solo se las libran las pocas naciones gigantes que generó el mundo moderno-Estados Unidos, China, Rusia, la India ,y quizás debemos incluir a Paquistán, Brasil y Australia, y muy pocos más-sigue siendo la clase de entendimiento del mundo actual y el único agente que puede ejercer el control interior y la defensa exterior para sostener ‘el puzle’ de naciones-con Estado o sin él- para la buene marcha del mundo globalizado.

Para instalar un estado palestino solo del actual Estado de Israel, que lleva 76 años, contando con los apoyos y recursos que fueron necesarios, habría que rebajar el actual Estado Judío a la primera federación de la política internacional, desarmarlo y controlarlo de forma minuciosa con tropas procedentes de las grandes potencias y legitimadas por la ONU, suprimiendo quizá su soberanía aérea y montar el control de sus aguas territoriales, y poner en marcha el pequeño estado de Palestina, hacerle una Constitución, decir a quién se le entrega el poder central, y sostener en términos políticos y económicos una el compromiso de dos países que desde el principio se jurarían un ‘odio eterno’, similar al que se profesaban Roma y Cartago…

Todos entendemos también que el presidente Macron, que se licenció en Filosofía y Letras en París-Nanterre, hizo la tesis doctoral sobre Hegel, se graduó en Ciencia Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Paris, culminando su formación en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA)-muy parecida su titulación a la conseguida por nuestro presidente Pedro Sánchez– …conoce perfectamente que el Estado Palestino que acaba de reconocer es una quimera, es una ilusión con frágiles puntos de apoyo de construcción, y que necesita de las grandes potencias mundiales, a fin de darle un leve y finísimo barniz de realidad…

Posiblemente Trump no sepa nada de esto- ¡ni falta que hace! -poque su realista determinación hacia el Estado de Israel, tan negativamente explicada- que el último se apoya en la U.S. Army. Todo es cuestión de esperar…a ver qué pasa.

¿Qué está pasando en Gaza? Pues casi nada. Qué los 14.000 niños y bebes corren el peligro, al mismo tiempo, de morirse de hambre y cuando la mayaría de palestinos están condenados a alimentarse de hierbas y pienso para animales.

La Coruña, 25 de septiembre de 2025

Mariano Cabrero es escritor