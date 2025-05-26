(Por Mariano Cabrero Bárcena) Y, sobre todo, hemos de averiguar-por activa y por pasiva- cuáles han sido las causas de nuestro pasado apagón: el señor Sánchez-don Pedro-presidente del Ejecutivo español tiene la última palabra al respecto. ¡Qué Dios nos coja confesados!

El gran apagón de España nos cogió a todos desprevenidos con luces y sombras; más sombras que luces…diría uno. Dicho apagón ha puesto de manifiesto la importancia de ‘la energía eléctrica’ en nuestra civilización actual. La electricidad se hace presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y, en cuanto nos falla, nos hace volver a la Edad Media. Dado que-si no tenemos `luz eléctrica’- no funciona nada o casi nada: no funcionan los electrodomésticos, los móviles no saben no contestan, los ascensores ni suben ni bajan…

Si el ‘apagón’ te coje dentro de uno de los últimos, tienen que venir los bomberos para sacarte de tu encierro, después de haber sufrido la consiguiente angustia de no saber cuándo vendrán a sacarte de dichos habitáculos.

Sabemos que los trenes actuales funcionan con energía eléctrica y también le pasa lo mismo a nuestro amigo ‘el metro’. Lo cual nos indica que ambos pueden parar-en vía muerta- cuando se marcha la electricidad…

Y es que también cuando se marchó la luz eléctrica-todos pudimos observan-que los nervios de nuestros dirigentes políticos saltaban por los aires. “¿Qué está pasando en España?”, nos preguntábamos todos los españoles.

En el caso español se debate sobres las causas del ¡terrible apagón!, próximo pasado…Qué si las fotovoltaicas, qué si la ausencia de las nucleares, qué si los operadores eléctricos, qué si Pedro Sánchez no explicó nada, qué si Beatriz Corredor…tampoco. Lo que sí es cierto… que para la mayoría de nosotros-lo ocurrido en España- es… ¡Música celestial! Podemos también pensar que la culpa la tuvo el señor Putin, el señor Trump, el MOSSAD… (cada religión tiene sus demonios…).

Y sigo recordando que ‘El gran apagón de España’ amenazó los servicios esenciales y se colapsaron las comunicaciones más de 25 horas. Una situación desconocida para los españoles y para el mundo entero. Aparecieron con venidas de otro tiempo…miles de velas, transistores, pilas, linternas, los campings gas, etc.

Venimos, en conocimiento, de que debemos incrementar la producción de electricidad, sin que tengamos que rechazar ninguna fuente de energía eléctrica, incluyendo- como debe ser- las nucleares. Por tanto, hemos de vigilar cuidadosamente y con prioridad conveniente los sistemas de producción, transporte y consumo de electricidad.

Red Eléctrica ha manifestado que a las 12.32 horas fue detectado “una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia” de las redes eléctricas, por cuyo motivo se desencadenó la desconexión del sistema eléctrico de España con Europa, que está basado en una interconexión con Francia.

Y, sobre todo, hemos de averiguar-por activa y por pasiva- cuáles han sido las causas de nuestro pasado apagón: el señor Sánchez-don Pedro-presidente del Ejecutivo español tiene la última palabra al respecto. ¡Qué Dios nos coja confesados!

La Coruña, 26 de mayo de 2025

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor