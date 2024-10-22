(Mariano Cabrero Bárcena) Siempre el tiempo nos coloca en nuestro sitio. Corren que vuelan a toda velocidad los videos de la ejemplar ‘Intervención de José Luis Ábalos’ en la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy (gobernó cuatro años con mayoría absoluta y no hizo nada o casi nada) por la sentencia del caso Gürtel y la corrupción. Ábalos, que por aquel entonces era secretario de Organización del PSOE, repasó ese 30 de mayo de 2018 la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera parte del caso Gürtel, el cual había conocido esos días.

Dijo todas esas frases que se imaginan desde la tribuna de Congresos de los Diputados y que hoy se puede volver en su contra en cualquier momento, quizá antes que no después, no esperado…Protagonizo un toma y daca con Mariano Rajoy, el presidente en cuestión, que hoy le saca los colores a cualquier hijo de vecino.

Decía Ábalos como portavoz socialista. “El tiempo de las presunciones se acabó: ahora estamos sobre las certezas”. Y añadía, molestando intencionadamente al PP, que estamos ante un ‘sistema de corrupción institucional’. Y avanzó un poco más: “Usted ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa”, le dijo a Rajoy. Y después invitó a los diputados del pleno del Congreso a que se adhiriesen a cortar de un tajo esta conductas inapropiadas, reprochables y delictivas a la vez, con el mismo tajo, le cortaban la cabeza Mariano Rajoy (simbólicamente hablando): “Esta Cámara tiene que dejar constancia de que reprocha y repudia esas prácticas”. Terminaba-más tarde-preguntándoles retóricamente a los diputados sentados en el hemiciclo si iban a ‘colaborar con la impunidad´.

Así pasó que el PNV dio el paso que faltaba para que las cuentas le salieran a Sánchez y los demás es historia ya pasada de este país. Mariano Rajoy se marchó y celebró aquella larga comida con una sobremesa que llegó a durar horas…Estaba sentenciado y los sabía cuando se entero de ese giro del PNV. Lo curioso es que andando el tiempo las palabras, todas, se hayan vuelto en contra de José Luis Ábalos (…cuando las barbas de tus vecinos veas mojar, por las tuyas a remojar). No consta que Pedro Sánchez, que enseguida prescindió de él, le llegase a enviar un mensaje como aquel terrible que Rajoy sí le mandó a Luis Bárcenas. El mítico “Luis se fuerte” que sumó y mucho a la hora de la salida de La Moncloa.

No hay SMS de Sánchez a Ábalos (o por lo menos no se encuentran), pero la cercanía entre ambos era evidente. Escuchando de nuevo su noble intervención…aquel día de mayo en el Congreso dando la cara como un político sano y pudoroso como la nombra el bueno de Sánchez, asombra como una persona haya cambiado tanto y en tan poco tiempo.

Ahora será la Justicia la que decida. No podemos ni debemos ‘politizar’ la Justicia. Desde luego queda mucho por saber, pero al señor Ábalos no le pintan bien las cosas. Ha hecho afirmaciones en el sentido de que Aldama, por ejemplo, le pagaba el piso de un amante liberal en la de España de Madrid. ¡Qué dios nos coja confesados!

La Coruña, 15 de octubre de 2024

Mariano Cabrero Bárcena es escritor