Gracias a este estudio, que ha sido liderado por investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND y el Hospital Regional de Málaga, se podrían detectar hasta el 80 por ciento de las alergias provocadas por sales de platino y taxanos.

Un equipo multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) ha publicado los resultados de su investigación sobre la utilidad del test de activación de basófilos – prueba de laboratorio mediante una muestra de sangre – para diagnosticar a pacientes alérgicos a agentes quimioterápicos.

El trabajo se ha publicado en la prestigiosa revista internacional Allergy y está liderado por investigadores del grupo de ENFERMEDADES ALÉRGICAS A FÁRMACOS Y ALÉRGENOS cuyas investigadoras responsables son María José Torres y Cristobalina Mayorga. Además, ha contado con la participación de facultativos de las Unidades de Gestión Clínica de Oncología Médica y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional de Málaga, del Instituto Catalán de Oncología y del St Bartholomew’s Hospital de Londres.

La incidencia y prevalencia de las enfermedades oncológicas ha aumentado en los últimos años y los tumores de colon-recto (16%), próstata (12%) y mama (12%) son los más frecuentes en España. Las sales de platino y los taxanos son la mejor opción de tratamiento para estos tumores, pero su uso cada vez mayor ha llevado a que las reacciones de hipersensibilidad a ellos aumenten.

El diagnóstico preciso de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápicos es esencial para tratar de la forma más adecuada posible a cada paciente oncológico, ya que una etiqueta de alergia condiciona la evitación del fármaco sospechoso y el uso de tratamiento de segunda línea, menos eficaces y más tóxicos y costosos, con el consiguiente impacto en la calidad y esperanza de vida de los pacientes.

Por otro lado, la desensibilización, procedimiento que origina una tolerancia temporal al fármaco gracias a su administración progresiva hasta alcanzar la dosis terapéutica, es una herramienta efectiva en el manejo de las reacciones de hipersensibilidad. Esta opción es de gran interés en oncología, ya que permite mantener los tratamientos oncológicos de primera elección. Sin embargo, es un procedimiento largo, costoso y no exento de riesgo, que precisa realizarse en unidades de hospitalización especializadas con los recursos suficientes para manejar posibles reacciones y bajo monitorización.

Por todo ello, es esencial realizar un diagnóstico preciso que evite la administración de tratamientos de segunda línea o la realización de desensibilizaciones innecesarias en pacientes que realmente no son alérgicos.

Desafortunadamente, realizar un diagnóstico correcto de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápicos es muy complejo, debido a las características farmacológicas y toxicológicas de estos fármacos, las comorbilidades de los pacientes oncológicos y la heterogeneidad de los mecanismos inmunológicos implicados.

Actualmente, los procedimientos diagnósticos se basan en la realización de pruebas cutáneas, así como pruebas de provocación, que consiste en administrar al paciente dosis cada vez mayores del fármaco hasta alcanzar la dosis real que se usa en el tratamiento de su enfermedad. No obstante, estas últimas pruebas pueden suponer un riesgo para el paciente, ya que puede volver a desarrollar una reacción alérgica al contacto con el fármaco.

Por el contrario, pruebas de laboratorio como el test de activación de basófilos, que se realiza con una muestra de sangre, son una opción alternativa necesaria y prometedora que se debe implementar en los protocolos diagnósticos, ya que no presentan riesgo alguno para el paciente.

Por ello, desde hace años, este grupo de investigación está realizando un importante esfuerzo en la aplicación, estandarización y mejora de esta técnica en el diagnóstico de las reacciones a fármacos. Entre las nuevas contribuciones del equipo destaca la evaluación de la utilidad del test de activación de basófilos en el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a sales de platino y taxanos en una población amplia de pacientes, ya que hasta el momento sólo se disponía de datos obtenidos en un número limitado de pacientes. Los resultados indican que este test es una herramienta prometedora para diagnosticar reacciones alérgicas provocadas por anticuerpos específicos a sales de platino, pudiendo llegar a detectar hasta el 80% de estos pacientes, lo que podría complementar los resultados de las pruebas cutáneas para reducir la realización de pruebas de provocación con el fármaco en un número considerable de pacientes.

Este trabajo se enmarca dentro de proyectos de investigación liderados por la Dra. Gádor Bogas – contrato Acción B de Clínicos investigadores, Consejería de Salud y Consumo del Servicio Andaluz de Salud – y la Dra. Adriana Ariza – contrato Acción C, Programa Nicolás Monardes, Consejería de Salud y Consumo del Servicio Andaluz de Salud -. Ambas investigadoras, pertenecientes al grupo de ENFERMEDADES ALÉRGICAS A FÁRMACOS Y ALÉRGENOS de IBIMA Plataforma BIONAND cuyas responsables son la Dra. Torres y la Dra. Mayorga, han señalado que “los resultados obtenidos en el presente trabajo respaldan la futura inclusión de este método en el procedimiento diagnóstico habitual, ya que su uso en la práctica clínica diaria habría evitado la realización de una prueba de provocación en todos los pacientes con un test de activación de basófilos positivo, lo que se podrá traducir en un beneficio directo para los pacientes, quienes tendrán un diagnóstico preciso siguiendo un procedimiento más seguro”.

El siguiente paso en el que actualmente está inmerso el grupo dentro de esta línea de investigación es analizar la utilidad del test de activación de basófilos en reacciones en las que estén involucrados otros mecanismos inmunológicos, así como identificar biomarcadores predictores de una reacción tras la exposición al fármaco o durante un procedimiento de desensibilización.

En palabras de las investigadoras “los resultados obtenidos en el presente trabajo, así como los nuevos resultados que se están obteniendo, repercutirán positivamente en la población y los sistemas de salud. Una confirmación diagnóstica precisa de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápicos es indispensable para el correcto manejo terapéutico de los pacientes oncológicos, lo cual podrá traducirse en un aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes”.

Referencia del artículo:

Gádor Bogas, Adriana Ariza, Paula Vázquez-Revuelta, Marina Labella, Ricardo Madrigal-Burgaleta, Rubén Fernández-Santamaría, Silvia Calvo-Serrano, Esther Villar-Chamorro, Susana Martín-Clavo, Clara Lebrón-Martín, Cristobalina Mayorga, Inmaculada Doña, Maria J Torres. Basophil activation test is a complementary tool in the diagnosis of immediate reactions to platinum salts and taxanes. Allergy. 2024 Aug 31. doi: 10.1111/all.16296. Online ahead of print. PMID: 39215539.