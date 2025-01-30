(Pacma) El Partido Animalista considera que no se debe incentivar la crueldad contra los animales con dinero público

Madrid, 30 de enero de 2025 – El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) denuncia la nueva convocatoria del Premio Nacional de Tauromaquia, impulsada por la Fundación Toro de Lidia y respaldada por el Senado, Isabel Díaz Ayuso y nueve comunidades autónomas. Esta iniciativa supone un «inaceptable retroceso» en la lucha contra el maltrato animal y en la construcción de una sociedad más justa y compasiva.

El intento de mantener con vida la tauromaquia a través de premios y reconocimientos es un «insulto» a la mayoría social que rechaza la tortura y el sufrimiento de los toros en las plazas. PACMA recuerda que la tauromaquia no es cultura, sino una tradición basada en el dolor y la muerte de seres sintientes. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «No Es Mi Cultura» ha conseguido reunir 500.000 firmas para solicitar la derogación de la ley que otorga a la tauromaquia el estatus de patrimonio cultural, reflejando así el clamor ciudadano contra estas prácticas crueles.

«Es inadmisible que, mientras España avanza en la protección de los animales, algunos gobiernos autonómicos sigan empeñados en sostener espectáculos basados en el sufrimiento», ha dicho Javier Luna, presidente de la formación animalista. Desde PACMA reiteran su compromiso con la erradicación de la tauromaquia y exigen que los recursos públicos sean destinados a fomentar una cultura respetuosa con todos los seres vivos.

El partido animalista subraya que la celebración de la tauromaquia con galardones institucionales es «una estrategia para perpetuar un negocio decadente que solo sobrevive gracias a subvenciones y apoyo público». PACMA señala que cada vez más países y regiones avanzan hacia legislaciones que prohíben estas prácticas, como ha ocurrido recientemente con Colombia, y España no debe quedar rezagada en la defensa de los derechos animales.

PACMA insiste en la necesidad de un cambio legislativo que ponga fin a la impunidad del maltrato animal en la tauromaquia y hace un llamamiento a la ciudadanía para que continúe alzando la voz contra esta barbarie. «Seguiremos luchando para erradicar estas prácticas obsoletas y crueles de la sociedad española, cueste lo que cueste», ha concluido Luna.