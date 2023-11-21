(PACMA) El Partido Animalista PACMA ha elogiado en un comunicado de prensa a la Guardia Civil por su destacada labor en la operación que ha llevado a la investigación de 58 propietarios de rehalas de perros en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla, acusados de mutilar ilegalmente a 1.111 perros de caza mediante el corte de orejas y rabos respaldados por un veterinario de Úbeda que los certificaba en sus cartillas.

La investigación, que comenzó hace un año gracias a la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha desvelado un patrón de maltrato animal perpetrado por propietarios de rehalas.

PACMA destaca la importancia de esta operación y la persecución de esta forma de maltrato, hasta la fecha normalizada en el imaginario de una gran parte de la sociedad. «Los perros de caza han sido vistos por siglos como perros de segunda, de usar y tirar… esperamos que las cosas cambien progresivamente y, a pesar de la exclusión que se les ha hecho en la ley de protección animal estatal, se luche por su dignidad al igual que se hace por la del resto».

El partido anima a las autoridades a seguir persiguiendo y castigando de manera ejemplar estos actos de maltrato animal, recordando que las mutilaciones por motivos estéticos o sin utilidad alguna están prohibidas en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre protección de animales de compañía.