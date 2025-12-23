Una jornada navideña para apoyar al comercio local y hacer disfrutar a los más pequeños. Santa Claus y sus elfos seguirán está tarde (de 17 a 20 horas) para atender a los niños y niñas y recibir sus cartas

La plaza de San Antonio ha sido este martes, 23 de diciembre, escenario de una entrañable visita de Papá Noel, que, acompañado por sus elfos, ha llenado de ilusión el centro de Alhaurín de la Torre en una jornada especialmente pensada para los niños y niñas y para el impulso del comercio local. El alcalde, Joaquín Villanova, la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y otros miembros de la Corporación Municipal han querido sumarse a esta actividad.

La iniciativa, organizada por el Área de Comercio, se ha desarrollado en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y continúa esta tarde, de 17:00 a 20:00 horas, permitiendo que numerosos pequeños pudieran acercarse a entregar sus cartas directamente a Papá Noel.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha subrayado que esta acción forma parte de la campaña navideña impulsada por su área, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y respaldar a los comercios y pymes locales en unas fechas especialmente importantes para las compras.

La presencia de Papá Noel en la plaza de San Antonio ha contribuido a crear un ambiente festivo y familiar, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del centro del municipio y de la oferta comercial local.