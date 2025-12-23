La iniciativa, organizada por la Concejalía de Igualdad, se desarrolló en el IES Gerald Brenan, dirigida al alumnado de 3º de la ESO. Impartida por el educador social Miguel Frías, sirvió para promocionar las relaciones basadas en el respeto y el consentimiento

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de la Concejalía de Igualdad que dirige María del Carmen Molina, desarrolló hace unos días una jornada formativa dirigida al alumnado de 3º de ESO del IES Gerald Brenan, centrada en la prevención por el uso problemático de la pornografía y la promoción de relaciones basadas en el respeto y el consentimiento.

La actividad fue impartida por Miguel Frías, educador social y trabajador social, quien abordó con el alumnado los riesgos del consumo precoz de pornografía, su posible carácter adictivo, la importancia del consentimiento, el respeto y la detección de situaciones de riesgo.

Esta jornada estaba subvencionada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dentro de su compromiso con la prevención y la educación.

Miguel Frías ha agradecido a la concejala y al Ayuntamiento su apuesta por hacer posible este tipo de iniciativas. La acogida en el centro ha sido muy positiva, valorándose tanto por el profesorado como por el alumnado la necesidad de que estos contenidos lleguen a las aulas. Asimismo, ha destacado la necesidad de que las familias se formen e informen sobre esta problemática.