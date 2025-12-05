El Ayuntamiento ha habilitado un paso de peatones elevado en ese tramo de la avenida de la Democracia con el objetivo de reducir el riesgo de atropello y accidentes, una medida que se suma a otras ya adoptadas como la mejora de la señalización o la colocación de bolardos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado una obra para reforzar la seguridad vial en el tramo de la travesía urbana correspondiente a la avenida de la Democracia, a la altura del Parque Oriental Bienquerido, que han consistido en habilitar un paso de peatones elevado. Se trata de una medida ya aprobada en la junta de gobierno local y que tiene como finalidad reducir el riesgo de atropellos y accidentes en este punto.

Para que los trabajos se desarrollaran con normalidad y seguridad, se publicó un Bando de Alcaldía en el que se informaba de que quedaba cortada temporalmente al tráfico la travesía entre las calles Moriles y Chiclana, el tiempo imprescindible hasta que acabaran las obras. Para ello, se habilitaron desvíos provisionales en los dos sentidos.

El Consistorio pide disculpas a conductores y vecinos por las molestias, pero recuerda que se trataba de una actuación necesaria en un punto donde se han registrado accidentes y casos de atropello, por lo que en su momento ya se tomaron medidas. Entre ellas cabe destacar la colocación de resaltos reductores de velocidad y bolardos, el refuerzo de la señalización con indicaciones luminosas o el cambio de ubicación del propio paso de peatones, que se desplazó unos metros para mejorar su visibilidad.

Pese a ello, se han seguido produciendo incidentes y la policía ha abierto varios atestados, por lo que se ha optado por elevar el paso de cebra al ser además un tramo con una importante afluencia de vehículos y de peatones por la presencia del parque y de zonas comerciales.