La Junta ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante el Riesgo Sísmico en Andalucía.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado, a las 10:59 horas de hoy 5 de diciembre, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por el terremoto de 4,9 grados de intensidad registrado a las 10:38 horas con epicentro en Fuengirola (Málaga).

Esta fase está caracterizada fundamentalmente por el seguimiento y evaluación del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

El teléfono 1-1-2 ha recibido más de 40 de llamadas a causa del seísmo desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. En Málaga se han gestionado alertas desde la capital, Vélez Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola; en la provincia de Córdoba ha habido llamadas desde Córdoba, Puente Genil y Nueva Carteya y la provincia sevillana desde las localidades de Alcalá de Guadaíra y Constantina. En ninguna de ellas se han reportado daños personales ni materiales.

Consejos a la población

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se recuerda que existen una serie de medidas de prevención que se pueden seguir para disminuir los riegos y contribuir a la seguridad de la población. En primer lugar, hay que mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 1-1-2 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Por otro lado, en caso de que el terremoto nos sorprenda en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico, sin ser un obstáculo para los vehículo de emergencia, y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Es fundamental recordar siempre que los heridos graves no deben moverse a no ser que tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como por ejemplo fuegos o derrumbamientos.

Desde la Agencia se recuerda que todas estas recomendaciones están recogidas en la Guía Didáctica que se pueden descargar en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_didactica__terremotos.pdf o a través de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía: https://ema112andalucia.es/