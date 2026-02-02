Durante el acto de colocación de la primera piedra del centro sanitario, el presidente de la Diputación destaca la aportación de la institución provincial, que cedió gratuitamente la parcela del Hospital Civil y sus edificios

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado hoy, durante el acto de colocación de la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza, que este centro sanitario representa un símbolo cívico de que la colaboración institucional no son sólo deseables, sino también posibles.

“Hoy no colocamos sólo la primera piedra de un hospital, colocamos una piedra angular del futuro de Málaga, de su sistema sanitario y de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, ha recalcado durante el acto, en el que han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Salado ha incidido en que el proyecto del nuevo centro hospitalario, una reivindicación histórica de la ciudad, es posible gracias a la lealtad institucional. “Fue una Diputación gobernada por el Partido Popular -ha añadido- la que en 2017 arrimó el hombro y ofreció una solución a la Junta de Andalucía entonces gobernada por el Partido Socialista: la cesión gratuita de esta enorme parcela del Hospital Civil y de sus edificios”.

Ese traspaso se formalizó precisamente en febrero de 2021, cuando la Diputación cedió a la Junta todo el suelo, las instalaciones y las edificaciones del recinto del Civil, en total 85.580 metros cuadrados, un patrimonio valorado entonces en más de 70 millones de euros.

“Y hoy desde la Diputación de Málaga -ha apuntado Francisco Salado- queremos agradecer el compromiso firme de la Junta de Andalucía, el impulso personal de su presidente y el trabajo del consejero de Salud y de todo su equipo técnico por afrontar con decisión ese déficit sanitario que sufre Málaga. Y, por supuesto, la colaboración leal del Ayuntamiento de Málaga y de su alcalde, que siempre ha entendido que este hospital es una prioridad estratégica para la ciudad y para toda la provincia”.

El presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que el futuro centro hospitalario será un faro de esperanza, un lugar de innovación, de investigación, de formación y de atracción de talento sanitario, un hospital que reforzará el sistema público de salud andaluz y que situará a Málaga y a Andalucía en la vanguardia de la sanidad europea. Y ha enfatizado: “Que esta primera piedra sea también la base de la forma de gobernar que defendemos: con cooperación, con lealtad y pensando siempre en las personas”.