ANTECEDENTES

(PDSS) La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) tuvo noticia en 2021 de que se estaba tramitando la aprobación de un Plan Estratégico y Evaluación Ambiental Estratégica para la retirada del material acopiado en la Cantera de Taralpe.

La cantera de Taralpe fue cerrada por orden judicial en sentencia firme del TSJA de 17 de octubre de 2005 (número 870) por haber estado extrayendo de forma “ilegal y clandestina” desde su inicio al carecer de licencia (junto a las canteras Pinos, Troconal y Retamero).

La cantera de Taralpe (junto a la de Pinos) se acogió al “Plan Especial de Restauración y Reforestación y puesta en valor de las canteras de la Sierra de Alhaurín de la Torre”, aprobado el 29 de marzo de 2007 para un total de 7 años, en el que se incluía una “…autorización para comercialización de los áridos sobrantes en el proceso de restauración y reforestación”.

El Plan Especial de Restauración no había alcanzado siquiera el 10% de la restauración prevista cuando expiró en 2014, a pesar de lo cual la actividad extractiva se mantuvo incesante durante ese periodo, hasta el punto de que Taralpe hizo acopio de casi medio millón de metros cúbicos de áridos que ahora se pretenden comercializar a través de este nuevo Plan Especial.

En tanto que la comercialización del árido sobrante del Plan Especial de Restauración estaba supeditada a la misma, no pudiendo tener, por tanto, ánimo lucrativo en sí mismo más allá de su contribución a financiar dicha restauración, y en tanto que el mencionado Plan Especial expiró en 2014, no existe justificación legal alguna por la cual la empresa pueda seguir comercializándolo, transcurridos ya más de 10 años desde su finalización.

SITUACIÓN ACTUAL

En 2021 se creó la “Comisión Municipal de Restauración”, que fue creada para impulsar una verdadera Restauración Ecológica y Geomorfológica (que había sido promovida por la PDSS), y que englobaba a la propia PDSS, al Ayuntamiento, representantes políticos, sindicales y empresariales. Esta Comisión llegó, tras varias reuniones, a unos acuerdos mínimos al respecto de la propuesta de restauración geomorfológica y ecológica. La propia PDSS propuso que la gestión del material acopiado fuera incluida en el propio Plan Especial de Restauración Geomorfológica y Ecológica que se discutía como parte del mismo.

Tras estos acuerdos, la empresa General de Canteras (Taralpe) tramitó en la Junta de Andalucía un Plan de Restauración (cuyo contenido y grado de fidelidad con los acuerdos alcanzados en la Comisión desconocemos) que fue aprobado en junio de 2025.

El alcalde no reunió a la Comisión para informar del citado proyecto (enviado a la Junta y aprobado), ni tampoco inició la tramitación de un Plan Especial de Restauración Geomorfológica y Ecológica (como hubiera cabido esperar), sino simplemente un Plan Especial de Comercialización de Acopios que se apoya en que ya hay un Proyecto de Restauración aprobado por la Junta, tratando de hacer pasar esta venta de acopios como una suerte de fase previa al mismo, en un intento de justificar su dudosa legalidad y sin comprometerse a ningún tipo de restauración posterior.

La PDSS quiere hacer constar que:

1.- El objetivo parece evidente y es el de siempre: seguir vendiendo áridos como llevan haciendo desde hace medio siglo a pesar de no haber tenido nunca licencia de extracción como cantera.

2.- La maniobra tiene indicios de ser fraudulenta, como lo tuvo aquel plan de restauración original (2007 a 2014) que restauró menos del 10% pero permitió que se siguiera explotando la sierra otros 7 años.

3.- Por estos motivos la PDSS se reserva el derecho a iniciar las acciones legales pertinentes en defensa de la Justicia, la Salud y la Sierra.