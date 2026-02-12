El 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, con tal motivo, la Asociación Yes, we tech, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Alhaurín de la Torre, dependiente del Área de Igualdad del Ayuntamiento, que dirige María del Carmen Molina, ha impartido tres charlas en el IES Huerta Alta.

Las sesiones han estado dirigidas al alumnado de 2º de ESO, con un total de 60 jóvenes en cada una de ellas, dentro de las primeras tres horas de clase, para un total de 180 estudiantes.

El contenido ha sido impartido por Victoria Palomo, ingeniera informática de Sistemas; Gianella Ligato, ingeniera Informática, y Susana Lozano, de Ingeniería Técnica Informática de la Universidad de Málaga, además de Mª Carmen Correa, experta en Ingeniería Técnica Informática de Gestión por la Universidad de Jaén y alma mater de este proyecto didáctico.

Cada una de las ponentes, mujeres dedicadas al sector tecnológico, han explicado en qué consiste su día a día y cómo decidieron dedicarse a esta profesión. Al final, han atendido una ronda de preguntas para solventar las dudas de los asistentes.

Igualmente, con ocasión de dicha efeméride, esta semana se llevan a cabo otras actividades, en concreto, dos exposiciones que van rotando por institutos y colegios de Infantil y Primaria, denominadas ‘Mujeres en la Ciencia’ y ‘Científicas: pasado, presente y futuro’. En ambos casos, se han incluido actividades interactivas con el alumnado correspondiente. Los centros elegidos esta semana han sido el CEIP Zambrana y el IES Gerald Brenan.