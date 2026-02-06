El informe de balance de actuaciones de los distintos departamentos entre julio de 2019 y diciembre de 2025 depara una resolución casi inmediata del 85% de ellas. Casi la mitad de los avisos llegó por la web o app Línea Verde Alhaurín de la Torre

El Área de Servicios Operativos ha gestionado más de 35.000 incidencias en algo más de cinco años y ha resuleto con celeridad en torno al 85%: unas 32.000 en total. Así lo revela un informe de la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez en el que se hace balance del registro acumulado desde que se empezaron a contabilizar, en julio de 2019.

Entre los datos a destacar: aproximadamente la mitad de los avisos se recibieron a través de la aplicación o la web de Línea Verde. En ese mismo sentido, especial relevancia tiene que Servicios Operativos ha intervenido de una manera u otra, en cerca de 3.500 eventos durante todo este periodo de tiempo. Las cifras en concreto entre julio de 2019 y diciembre de 2025 son las siguientes:

RESUMEN ACUMULATIVO JUL 2019 A DIC 2025

Nº de incidencias gestionadas: 37.701.

Nº de incidencias resueltas de forma casi inmediata: 31.945 (Supone una media del 84,73 %).

Distribución de las incidencias:

Línea Verde: 18.339.

Incidencias varias: 11.321.

Servicio de diagnóstico: 3.905.

Actuaciones específicas en barriadas: 778.

Intervenciones de SSOO en eventos: 3.358.

Por otro lado, el área ha informado también del informe anual correspondiente a 2025, en el que se resolvieron un 83,76% de las incidencias comunicadas, continuando con la tendencia al alza por tercer año consecutivo. Se trata además del año en el que se registraron más avisos por el canal de Línea Verde, con una media de 8 al día.

RESUMEN 2025

Nº de incidencias gestionadas: 5.558.

Nº de incidencias resueltas de forma casi inmediata: 4.650 (83,76 %, del total).

Distribución de las incidencias:

Línea Verde: 2.909 (Prácticamente 8 al día. Es el mayor número desde la computación de datos).

Incidencias varias: 1.558.

Servicio de diagnóstico: 381.

Actuaciones específicas en barriadas: 118.

Intervenciones de SSOO en eventos: 92.

INFORME DICIEMBRE 2025

En lo que respecta específicamente al mes de diciembre pasado, se gestionaron un total de 393 incidencias, de las cuales 326 fueron resueltas de manera prácticamente inmediata, alcanzando un 82,95 % de efectividad.

A través de la aplicación Línea Verde se atendieron 199, lo que supone una media de 6,41 actuaciones diarias. Además, 101 avisos se tramitaron por otros canales: llamadas telefónicas a Servicios Operativos, el registro municipal, comunicaciones de particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como notas internas de otras áreas municipales.

El servicio de diagnóstico puso en marcha 32 actuaciones, mientras que en las barriadas se llevaron a cabo 9 intervenciones específicas. Por último, el departamento de eventos participó activamente en la organización y desarrollo de 52 eventos celebrados durante el mes.