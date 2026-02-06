Los trabajos abarcan la adecuación y asfaltado del Camino de la Ribera, la zona de la Finca La Máquina y sendos tramos del Camino Número Uno y de la avenida Portales del Peñón a la altura de Zapata. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato por unos 200.000 euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado por 197.048,50 euros (IVA incluido) el contrato correspondiente a un nuevo plan de pavimentación y mejora de varios caminos rurales y tramos de carreteras secundarias del término municipal. Tras recibir un total de siete ofertas, la más ventajosa ha sido la presentada por la empresa Eiffage Infraestructuras, que empezará las obras en unos días.

El proyecto, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, contempla la rehabilitación superficial y estructural de más de 9.400 metros cuadrados de calzada con el objetivo de restaurar las condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad de diversos viales que presentan un deterioro por el paso del tiempo y el tráfico soportado.

La actuación responde tanto a la demanda vecinal como a la obligación municipal de mantener en buen estado la red viaria, especialmente en zonas que sirven de acceso a explotaciones agrícolas, viviendas diseminadas y urbanizaciones de carácter residencial.



Los trabajos se desarrollarán en los siguientes viales: Camino de la Ribera, un tramo del Camino Número Uno, la Avenida Portales del Peñón (tramo a la altura de los Arcos de Zapata), y en la zona de Finca La Máquina, que incluye los carriles de La Máquina, La Acequia, Cortijo Viejo, Almazara y calle del Pozo.



Las actuaciones previstas incluyen:

-Desbroce y limpieza de márgenes con vegetación invasora.

-Saneamiento y reposición de firmes deteriorados, donde se han detectado fisuras o hundimientos.

-Construcción de muros de escollera de contención en los caminos de la Ribera y Número Uno (270 metros de longitud y 810 m³ de volumen).

-Pavimentación completa con mezcla bituminosa en caliente, adaptando el espesor según el tráfico.

-Adecuación de pozos y arquetas a la nueva rasante y fresado mecánico de los encuentros de pavimento.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de los firmes y reducir los costes de mantenimiento futuro, evitando el agravamiento de patologías como grietas, socavones o pérdidas que afectan a la estructura de los pavimentos. El plazo de ejecución es de dos meses.