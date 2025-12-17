El alcalde y la concejala de Comercio y Formación acuden al encuentro y ratifican su apuesta por los emprendedores y viveristas de Alhaurín de la Torre

El Vivero Municipal de Empresas ha celebrado esta mañana el tradicional desayuno de Navidad para que los emprendedores allí alojados compartieran una jornada de convivencia. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Comercio y Formación, María del Mar Martínez, han querido estar presentes en este encuentro.

Ha sido un momento para reivindicar la importancia del Vivero Municipal de Empresas que, según Martínez, brinda una sede a numerosos negocios, lo que lo convierte en un «referente» en la provincia de Málaga.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se continuará con la apuesta por los emprendedores de todos los sectores y ha recordado la fuerte inversión realizada en el Vivero.

Este desayuno es una iniciativa del propio Ayuntamiento y de los viveristas y se desarrolla desde hace ya varios años, en el marco de la política de sinergias y ‘networking’ para facilitar las relaciones entre los propios emprendedores y fortalecer sus vínculos y posibilidades de negocio y proyectos conjuntos.