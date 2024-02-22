El 8 de marzo tendrá lugar la entrega de la Medalla de Oro de la Villa a vecinas emblemáticas en el Centro Cultural a partir de las 18 horas y habrá también un campeonato femenino de petanca, la V Pull Pádel por la Igualdad y la función gratuita ‘Ellas de oro’ (el día 6)

Alhaurín de la Torre se prepara para conmemorar un año más, y van veinticinco, la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además del acto institucional en el que se hará entrega de las Medallas de Oro de la Villa a cuatro mujeres alhaurinas por su destacado papel en el mundo social, empresarial y cultural se llevarán a cabo actividades deportivas y culturales.

La presentación de todas las actividades ha corrido a cargo del alcalde, Joaquín Villanova; la edil de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; el concejal de Deportes, Sergio Cortés; las trabajadoras del Centro de la Mujer, Mari Ángeles Yepes y María Teresa Gómez; la técnica de Cultura, Toñi Cordero; y el presidente del Club de Petanca de Alhaurín de la Torre, Manuel Vega.

Las actividades arrancan el miércoles 6 de marzo a las 19 horas con la representación de la obra teatral ‘Ellas de Oro’, dirigida por David García-Intriago, de la Compañía Líquido Teatro. Esta obra, de la que se puede disfrutar con entrada libre hasta completar aforo, es una mezcla de teatro y musical que resalta el papel de las mujeres artistas en el siglo de oro. Se trata de una divertida función en la que la compañía ha realizado un gran trabajo documental para ensalzar el papel de las artistas de esos años del siglo XVI. El violinista que pone la música en directo en la obra es el mexicano Santiago Vockram, integrante del reconocido grupo Mago de Oz.

El viernes 8 de marzo, el acto de entrega de las Medallas de la Villa está programado para las 18 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con entrada libre. En el mismo serán reconocidas María de Cortes Espejo, María José Sánchez, Brénea Chaves y Josefa Aragón. Previamente, durante la mañana se va a celebrar el I Campeonato Femenino de Petanca que organiza el Club de Petanca de Alhaurín de la Torre con tripletas femeninas montadas y en el que van a participar mujeres de seis localidades de la provincia. Será en las pistas de petanca municipales de la Avenida de Cristóbal Colón desde la 10:00.

Por último, ya el sábado 9 de marzo, tendrá lugar en el Complejo Municipal de Pádel ‘Francis Ceballos’ la V Pull de Pádel por la Igualdad, que se va a extender durante toda la mañana desde las 9:30 hasta las 14 horas y que pretende convertirse en una fiesta, pues habrá música con el Dúo Malau y paella al finalizar las competiciones. El donativo es de 5 € a beneficio de la Asociación de Mujeres Victoria Kent. La inscripción se realiza en las propias pistas de pádel a los monitores de la escuela municipal e incluye camiseta, agua, fruta y una ración de paella. Habrá categorías masculinas, femeninas y mixtas con grandes premios a los ganadores y ganadoras de cada categoría así como a los subcampeones, además de grandes sorteos para todos.

Todos los responsables de la organización han hecho un llamamiento a la participación en los actos oficiales, culturales y actividades deportivas mostrándose encantados de participar en iniciativas que ayuden a favorecer la igualdad y que destaquen el papel de las mujeres en la sociedad. De hecho, el presidente del Club de Petanca, Manuel Vega, ha afirmado que uno de los objetivos que persiguen es integrar a la mujer en este deporte y en Alhaurín de la Torre el 30% de los componentes del club ya son mujeres.

