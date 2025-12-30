Voluntarios y concejales acudieron a la sede para felicitar las fiestas y desear una buena entrada del año. El edil del área recalcó el trabajo «encomiable» que realizan todos los integrantes de la agrupación

El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, y otros ediles de la Corporación Municipal así como el jefe de la agrupación, Rafael González, han acudido este lunes a la sede de Protección Civil para desearles unas buenas fiestas y un feliz 2026 a todos los voluntarios de la agrupación.

Ha sido en el transcurso de la tradicional copa de Navidad que se ofrece a todos los integrantes de la agrupación local en un ambiente festivo y de confraternidad y como manera de hacer balance de este año que está a punto de terminar.

Sánchez ha destacado que la agrupación ha llevado a cabo un trabajo “encomiable” en este año y ha destacado que “es una gran responsabilidad a la vez que un honor ser concejal de Protección Civil”, al tiempo que ha resaltado que “todos los voluntarios quitan tiempo de su familia para gastarlo en las personas y el pueblo de Alhaurín”.