Comparto con ustedes la experiencia IA de mi felicitación por redes. FELICES FIESTAS

Versión ¡Ay!

Quiero felicitar la navidad de la forma que suelo hacer todos los 24 de diciembre, muy personalizada, con recuerdos para quienes no están entre nosotros y los mejores deseos para quienes llegarán al mundo en estos días, a mis amigos, mis familiares y mis clientes, que para mí podrían ser todos del mismo conjunto, quiero felicitar en mi idioma sin mediadores, (esto es un toque irónico) y dejar claro que la navidad se felicita hoy, pero debe durar 364, 365 días este año que es bisiesto.

Desear lo de casi todos los años, pero que apenas se cumple, no más guerra, mejorar el mundo, el medio ambiente, nuestros más cercanos, los animales, respeto, paz etc. un toque especial y tirón de orejas a políticos que deben ser el ejemplo de la sociedad, pero últimamente no.

A los pirotécnicos, que dejen los petardos a profesionales y las fechas marcadas para el uso de petardo, que no tiene sentido que se tiren petardos, cada vez más cercanos a bombas, a altas horas de la madrugada, que no solo afectan a animales sino a personas enfermas, sensibles y en general a todos.

Sin más, esperando que no sea muy cansino, despedirme hasta el próximo año amenazando con más parrafadas y verborreas de amor y cariño.

Versión IA

En esta fecha tan especial, quiero compartir mis deseos más profundos con cada uno de ustedes, amigos, familiares y queridos clientes, quienes para mí forman un círculo único y valioso.

Hoy, en este día de unión y recuerdos, honramos a aquellos que no están físicamente con nosotros, mientras abrazamos con alegría la llegada de nuevas vidas en estos días festivos.

La Navidad no debería limitarse a un día, sino extenderse a cada momento de nuestros 365 días, y más aún en este año bisiesto. Anhelo, como casi cada año, que se disipe la sombra de la guerra y que podamos enfocarnos en mejorar nuestro mundo, cuidar nuestro medio ambiente, fortalecer nuestros lazos con los seres queridos, proteger a los animales, y cultivar valores como el respeto y la paz.

Es crucial recordar que aquellos en posiciones de liderazgo, especialmente los políticos, deben ser el reflejo de una sociedad justa y armoniosa, una responsabilidad que últimamente se ha desdibujado.

En cuanto a la festividad, desearía un cambio en la forma en que se usan los petardos. Es esencial que su uso sea responsable, dejando estos espectáculos en manos de profesionales y respetando fechas y horarios para no afectar a los más sensibles, humanos y animales, con su estruendo y peligrosidad cada vez más cercanos a explosiones reales.

Sin más, espero que este mensaje no se extienda demasiado. Me despido hasta el próximo año, prometiendo seguir compartiendo reflexiones llenas de amor y cariño.

¡Felices fiestas y un próspero año nuevo para todos!