(PACMA) Málaga, 20 de agosto de 2024 – Un conductor de burro-taxis del municipio malagueño de Mijas ha terminado literalmente encima de un turista que le reprochaba la situación en la que mantenía a los animales. En un vídeo publicado este martes en sus redes sociales, el Partido Animalista PACMA muestra primero la perspectiva del extranjero, que se encontraba haciendo un directo en sus redes sociales, y posteriormente, la de un vecino que presenció lo que, tras varias amenazas, terminó en una pelea física en plena calle entre ambas partes.

Los hechos ocurren después de que, días antes, el mismo arriero, amenazase y encarase a Isabel Ardao, la coordinadora de PACMA en Fuengirola y Mijas, asegurándole que se estaba «buscando la ruina» y calificándola de «guarra» y «zorra» por intentar grabar la matrícula de un burro-taxi en acto de servicio pasada la hora límite de las 21.30; momento en el que, por ordenanza, los animales deben ir a descansar.

El Partido Animalista ha sido muy activo en la lucha contra la explotación de los burros de Mijas. La formación política, que organiza anualmente la manifestación que lleva por nombre «Corta su Cuerda», se ha reunido en múltiples ocasiones con el Ayuntamiento para lograr poner fecha de caducidad al controvertido servicio, que ha levantado constantes denuncias y quejas entre vecinos y visitantes temporales por las malas condiciones en las que se encuentran los animales, debiendo soportar en verano temperaturas muy elevadas y largas jornadas de trabajo.

El turista agredido, cuyas gafas resultaron rotas y que también presentó la correspondiente denuncia, posteó en Facebook fotografías de su rostro con heridas abiertas, resultado del altercado, deseando en la descripción de la publicación que el propietario del animal perdiese la licencia. Por su parte, la coordinadora de PACMA sí compareció ante la Guardia Civil, sumando una nueva denuncia a las dos previamente presentadas días atrás, también a arrieros, en este caso por sendos desplomes y mal estado de los animales.