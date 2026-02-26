La actividad lleva por título ‘Flores de cuna’, a cargo de Aida Laud, y fusiona narración oral y música como herramientas para estimular el desarrollo sensorial, emocional y cognitivo a edades tempranas. Es necesario inscribirse previamente llamando al teléfono 952 416 774

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre continúa apostando por el fomento de la lectura desde las edades más tempranas con una nueva cita de su consolidado Ciclo ‘Un cuento alh mes’, el programa de cuentacuentos que se celebra mensualmente y que se ha convertido en un referente cultural para las familias del municipio.

En esta ocasión, se presenta una sesión muy especial titulada ‘Flores de cuna’, a cargo de Aida Laud, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas. La actividad requiere inscripción previa, que podrá formalizarse por teléfono (952 416 774) a partir de este jueves 26 de febrero.

A diferencia de otras sesiones del ciclo, esta propuesta está dirigida específicamente a bebés de 0 a 3 años, lo que la convierte en una experiencia pionera y especialmente diseñada para el primer contacto de los más pequeños con la literatura y la música.

‘Flores de cuna’ es una experiencia didáctica y educativa que combina narración oral y música en directo, utilizando el ritmo, la melodía y la palabra como herramientas fundamentales para estimular el desarrollo sensorial, emocional y cognitivo en la primera infancia. La música se convierte así en un vehículo pedagógico clave, capaz de captar la atención de los bebés y acompañar su proceso de descubrimiento del entorno de forma lúdica y cercana.