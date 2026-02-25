El delantero del Málaga C. F. ha recogido el galardón de manos del concejal de Deportes en el marco de esta gala que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de la provincia y que se ha celebrado en el Museo Picasso de la capital

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), que preside Antonio Rengel, ha celebrado en la tarde de este miércoles en el auditorio del Museo Picasso de Málaga su gala anual de entrega de reconocimientos Premios Málaga de los Deportes ‘Ciudad Redonda 2025’.

El acto, muy concurrido, ha contado con la presencia de numerosas autoridades, deportistas y periodistas y ha incluido la entrega del Premio Alhaurín de la Torre a la Proyección Deportiva, un galardón patrocinado por el Ayuntamiento que ha recaído en el delantero del Málaga C.F., Carlos Ruiz Rubio conocido como ‘Chupe’ o ‘Chupete’.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, y el técnico del área, Sergio Velasco, han acudido a la cita junto a representantes de la Junta de Andalucía; Diputación Provincial de Málaga; distintos ayuntamientos de la provincia; y entidades y empresas colaboradoras con la asociación y la gala.

Precisamente, el concejal de Deportes, miembro también de esta asociación de periodistas, ha sido el encargado de hacer la entrega de la distinción al jugador del Málaga quien lo ha recibido con gran entusiasmo. ‘Chupe’ se ha afianzado en el primer equipo y está siendo uno de los nombres claves en la magnífica temporada que está realizando el club en la Liga Hypermotion y que le mantiene en la quinta posición de la tabla clasificatoria a estas alturas de competición.

Estos premios, cuyos ganadores han sido elegidos mediante votación por los periodistas miembros de la APDM, tienen como objetivo reconocer los logros deportivos y los valores que representan los protagonistas del deporte malagueño.

El resto de premiados durante la velada, presentada por Isabel Sánchez, Emilio Guerrero y María Jesús Fernández, han sido: Samu Molina; CAB Estepona; Francis Tomé; Unicaja Baloncesto; Carolina Navarro; AVOI CF; EnPie Fútbol Playa; y Alejandra Fernández.

Para el edil de Deportes, la promoción y difusión de los valores deportivos y los protagonistas de muchos de los deportes es fundamental para el Ayuntamiento y por eso colabora con la APDM para contribuir a «fomentar y difundir esos valores y el trabajo de todos los que hacen y se dedican al deporte y en este caso, también, a contarlo al mundo» además en una localidad con el nivel de práctica deportiva que tiene Alhaurín de la Torre.

Sergio Cortés ha destacado la figura de ‘Chupe’ y se ha mostrado muy satisfecho por la evolución del equipo en esta temporada, augurando grandes logros en la misma.